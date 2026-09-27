Presidente De La Espriella dijo que usará, de ser necesario, “las armas legítimas”: “Yo no me escondo, yo doy la cara”

En medio de la alocución presidencial de este domingo, 27 de septiembre, el jefe de Estado, Abelardo De La Espriella, dijo que usará, de ser necesario, “las armas legítimas de la República”.

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El jefe de Estado también recalcó que, así como lo hizo recientemente en ciudades como Santa Marta y Cali, seguirá al frente de los operativos contra los criminales.

“Por eso dirigí personalmente los operativos. Les digo también. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estaré al frente de los operativos, porque es mi deber constitucional y lo haré portando y usando de ser necesario, conforme a la Constitución y la ley, las armas legítimas de la República”, dijo puntualmente.

El presidente de la República también aprovechó la alocución de este domingo para enviarles un mensaje a los criminales.

“Porque yo no me escondo, yo doy la cara, yo pongo el pecho por mi gente, porque creo en eso, en eso me comprometí, por eso votaron por mí, para eso me eligió el pueblo y siempre voy a defender al pueblo colombiano, aun cuando ello signifique peligro para mí”, señaló De La Espriella.

La semana pasada, luego del paro armado anunciado por los criminales de Los Panchenca en Santa Marta, el presidente De La Espriella llegó a esa ciudad a patrullar las calles junto a la Fuerza Pública, con pistola al cinto.

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“Ustedes no están solos”

Precisamente, este domingo 27 de septiembre, el jefe de Estado le envió un mensaje a los habitantes de Santa Marta. Les dijo que ellos no están solos en medio del accionar de los violentos.

“A los comerciantes, a los taxistas, a los hoteleros y a las madres de Santa Marta, les digo, ustedes no están solos. El que incendia un bus para imponer un paro armado no es un delincuente común, es un terrorista, es un enemigo de la ciudad y de la República. Y a ese enemigo se le responde con la fuerza legítima de la Constitución”, indicó el mandatario de Colombia en su alocución de este domingo.