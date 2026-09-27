NACIÓN

Presidente De La Espriella dijo que usará, de ser necesario, “las armas legítimas”: “Yo no me escondo, yo doy la cara”

El presidente de la República recalcó que seguirá que estará al frente de los operativos que adelanta la Fuerza Pública en varias regiones del país contra los criminales.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Nación
27 de septiembre de 2026 a las 8:55 p. m.
Presidente Abelardo De La Espriella patrullando Santa Marta.
Presidente Abelardo De La Espriella patrullando Santa Marta. Foto: @ABDELAESPRIELLA

En medio de la alocución presidencial de este domingo, 27 de septiembre, el jefe de Estado, Abelardo De La Espriella, dijo que usará, de ser necesario, “las armas legítimas de la República”.

El presidente Abelardo De La Espriella lidera un consejo de seguridad en Santa Marta.
Abelardo De la Espriella entrega detalles de su lucha contra los criminales en todo el país: “Estamos ahí respirándoles en la nuca”

El jefe de Estado también recalcó que, así como lo hizo recientemente en ciudades como Santa Marta y Cali, seguirá al frente de los operativos contra los criminales.

YouTube video bqsuc9K_EaM thumbnail

“Por eso dirigí personalmente los operativos. Les digo también. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estaré al frente de los operativos, porque es mi deber constitucional y lo haré portando y usando de ser necesario, conforme a la Constitución y la ley, las armas legítimas de la República”, dijo puntualmente.

El presidente de la República también aprovechó la alocución de este domingo para enviarles un mensaje a los criminales.

Porque yo no me escondo, yo doy la cara, yo pongo el pecho por mi gente, porque creo en eso, en eso me comprometí, por eso votaron por mí, para eso me eligió el pueblo y siempre voy a defender al pueblo colombiano, aun cuando ello signifique peligro para mí”, señaló De La Espriella.

La semana pasada, luego del paro armado anunciado por los criminales de Los Panchenca en Santa Marta, el presidente De La Espriella llegó a esa ciudad a patrullar las calles junto a la Fuerza Pública, con pistola al cinto.

Abelardo De La Espriella entrega a alias ‘Araña’ a las autoridades de Estados Unidos
“Araña era un criminal al que el señor Gustavo Petro le puso un disfraz”: Abelardo De La Espriella entrega detalles de la extradición

“Ustedes no están solos”

Precisamente, este domingo 27 de septiembre, el jefe de Estado le envió un mensaje a los habitantes de Santa Marta. Les dijo que ellos no están solos en medio del accionar de los violentos.

A los comerciantes, a los taxistas, a los hoteleros y a las madres de Santa Marta, les digo, ustedes no están solos. El que incendia un bus para imponer un paro armado no es un delincuente común, es un terrorista, es un enemigo de la ciudad y de la República. Y a ese enemigo se le responde con la fuerza legítima de la Constitución”, indicó el mandatario de Colombia en su alocución de este domingo.