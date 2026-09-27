Empezó a calentarse el entorno político en Colombia, ahora, de cara a las elecciones territoriales del próximo año, que se realizarán en el último tramo de 2027, pero que desde ya está dando de qué hablar.

En una reunión realizada este domingo, entre los directivos y representantes del partido Centro Democrático, en Medellín, se habló del tema que seguramente ocupará la atención en Colombia a medida que se vayan destapando los nombres de aspirantes y los avales que los acompañarán.

Juan Espinal, senador por ese partido, afirmó que definieron como fecha el 31 de diciembre para establecer los avales para las alcaldías y gobernaciones en todo el país que dará ese grupo político.

La estrategia que utilizarán, de acuerdo con lo afirmado por Espinal, será la de “construir coaliciones programáticas, alrededor de propuestas serias, cumplibles y conectadas con la realidad de los ciudadanos, especialmente con las oportunidades que reclaman nuestros jóvenes”.

De esa manera, podría repetirse el ejercicio utilizado en las elecciones presidenciales, cuando el partido Centro Democrático se tomó el tiempo para adelantar foros regionales a los cuales asistía con los precandidatos, quienes exponían sus ideas alrededor de las distintas temáticas de interés ciudadano, para luego escoger al mejor postor.

En el caso de los senadores y representantes a la Cámara que están en la actualidad, ocupando curules, el partido decidió apoyar caras nuevas y representativas de las regiones.

Juan Espinal, senador por el Centro Democrático Foto: Centro Democrático / Redes Sociales

La reunión política, que tuvo lugar en Belén La Mota, un barrio de la Comuna 16 de Medellín, abordó varias temáticas, entre ellas, la de la seguridad. No obstante, el eje central fue el de los preparativos estratégicos para las elecciones de 2027, ya se que se trata de la escogencia de los mandatarios en los municipios y departamentos, en un momento en el que el territorio está volviendo a cobrar protagonismo.

Las elecciones regionales son de trascendental importancia para los partidos políticos, pues constituyen un pulso a la fuerza que tienen en los territorios. En ellas se eligen miles de cargos de elección popular, lo que implica que representan la red política territorial, que luego será clave para los comicios presidenciales en 2030.