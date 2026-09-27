“No estamos para pelear con nadie”: María Clara Posada habla de la fusión de Salvación Nacional y de Defensores de la Patria

Para las elecciones del 2027 donde los colombianos elegirán a alcaldes, gobernadores, entre otros, habrá un nuevo acto político: un partido que será fruto de la fusión de Salvación Nacional y de Defensores de la Patria, el movimiento ciudadano que llevó a Abelardo De La Espriella a la Casa de Nariño.

El senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, confirmó que todo está en marcha para que el Consejo Nacional Electoral autorice dicha fusión y poder participar en las elecciones del próximo año.

“Tenemos ya muchísimos aspirantes de calidad en cientos de municipios, tenemos las estructuras tanto de Salvación como de Defensores ya trabajando en estos procesos. Queremos hacer un proceso de selección cuidadoso de los candidatos. Eventualmente, en algunos casos también evaluaremos coaliciones para asegurar que el Pacto Histórico no pueda ganar en ninguna capital ni en ningún departamento relevante, y para tener un respaldo político territorial importante para el gobierno de Abelardo de la Espriella”, dijo Gómez.

Sin embargo, como en algunos sectores afirman que la llegada de un nuevo partido de derecha es un ataque directo al Centro Democrático, la senadora María Clara Posada fijó su postura.

“Siempre celebramos la pluralidad de las voces democráticas y celebramos además la democracia de partidos sólidos, fuertes y con bases vitales. Entonces cualquier hecho que llegue a robustecer la democracia será celebrado por el Centro Democrático”, dijo la senadora.

Agregó: “Sobre todo cualquier colectivo que llegue a defender las ideas que han sido el legado y el principio de la vida del presidente Álvaro Uribe Vélez y del partido Centro Democrático, que es la seguridad democrática, la confianza inversionista, la economía fraterna, el Estado austero, que tiene tanta relevancia en temas como los que estamos tratando, y el diálogo popular. El presidente Uribe ya nos dio una fórmula, estamos trabajando en ello, pero cualquier partido que llegue a defender esas tesis pues será bienvenido en la contienda política”.

La senadora aseguró que no es cierto lo que afirman algunos detractores del partido sobre una supuesta fricción con sectores de la derecha y que no se puede descartar alianzas en algunas regiones para derrotar a la izquierda en los próximos comicios.

“Nosotros tenemos clarísimo cuál es el enemigo: es la pobreza, un Estado obeso que engorda y engorda mientras los ciudadanos languidecen, el enemigo es la desconfianza inversionista. El enemigo es la falta de empleo, es la inseguridad, la insuficiencia energética. Nosotros tenemos eso clarísimo. Si de algo ha dado prueba el presidente Uribe y este partido, es la grandeza que tiene en su sentir democrático. Promoveremos las uniones necesarias para evitar que la democracia y que el destino, progreso y desarrollo de los colombianos vuelvan a estar en juego en manos de la izquierda irresponsable”.

Congreso de la República de Colombia Foto: Guillermo Torres /Semana

Aseguró que la dinámica de las elecciones regionales es diferente a la de una elección nacional y que quienes quieren ver distanciados a los sectores de derecha se equivocan absolutamente.

Gómez aseguró que antes de terminar el año se podría dar la fusión y que empezará el proceso para elegir candidatos. El calendario electoral i iciará el próximo 31 de octubre.