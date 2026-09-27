Abelardo De La Espriella confirmó el traslado de integrantes de las estructuras criminales del Caribe a otras cárceles del país

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó este domingo que ya se cumplió la orden que le dio en días pasados a Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), para el traslado de 76 criminales vinculados con Los Pachenca a cárceles de máxima seguridad.

Abelardo De La Espriella ordenó al director del Inpec trasladar a 76 criminales vinculados con Los Pachenca a cárceles de máxima seguridad

“Di la orden y se cumplió: todos los integrantes de estructuras criminales autodenominadas Los Pachenca y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra que se encontraban recluidos en cárceles del Caribe fueron trasladados a centros penitenciarios de otras regiones del país”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

De La Espriella, también desde su cuenta en X, le había dado la orden al director del Inpec de trasladar a estas personas, en medio de las amenazas de paro armado que surgieron esta semana en la ciudad de Santa Marta por parte de la organización terrorista Los Pachenca (también conocidos como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada).

Una de las directrices claras del mandatario al coronel Gutiérrez fue que el traslado de esas personas vinculadas con Los Pachencas tenía que ser a cárceles de máxima seguridad, tras insistir en que no permitirá que en su Gobierno se convoquen paros armados.

“En La Guajira, el Cesar, el Magdalena y el Atlántico hay cerca de 76 personas detenidas por sus vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”, afirmó el presidente De La Espriella el pasado 23 de septiembre.

El jefe de Estado recalcó que no permitirá que estas personas que delinquen en esos departamentos del país permanezcan recluidas allí y sigan ordenando desde las cárceles revueltas, extorsiones y asesinatos.

Su mensaje lo reiteró este domingo después del cumplimiento de su orden: “No vamos a permitir que las cárceles del Caribe sean utilizadas para conservar estructuras de mando, ejercer control territorial o continuar coordinando actividades criminales”.

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Por eso, fue enfático en que a estas personas las van a separar de sus zonas de influencia y a romper cualquier capacidad que pretendan mantener desde prisión con sus estructuras criminales.

“En Colombia, estar tras las rejas significa estar sometido a la autoridad del Estado y a la ley. La orden es clara: desarticular sus estructuras y recuperar el control territorial y penitenciario”, resaltó De La Espriella.

Esta semana, el presidente lideró dos consejos de seguridad en Santa Marta, con el objetivo de evitar que escalara la amenaza de un paro armado. Incluso, entre las medidas que ordenó estuvo la militarización de la ciudad.

Una de las principales preocupaciones de De La Espriella desde que se convirtió en mandatario de Colombia es el número de extorsiones en varias regiones del país, casi todas adelantadas por internos de las cárceles.

Por eso, busca oxigenar los centros penitenciarios, trasladar reclusos y tomar nuevas medidas para combatir este flagelo.