Presidente Abelardo De La Espriella anuncia que alias Robinson Gutiérrez fue dado de baja: “Está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay”

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que un subversivo fue abatido: “¡Importante resultado! Hace pocos minutos, en la vereda El Cadillo, en Tello (Huila), una operación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Alias Robinson Gutiérrez, cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, fue dado de baja. Este criminal está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen. Robinson dirigía extorsiones y amenazas contra campesinos, el reclutamiento de menores y acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en Huila y Caquetá. Tres integrantes más fueron capturados. Este es un resultado preliminar. Ampliaré la información una vez concluya la verificación. ¡Firme por la patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A. D. L. E)”, escribió en X el jefe de Estado.

Miguel Uribe Turbay, congresista, fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025. Y falleció el 11 de agosto de ese año.

El 23 de marzo de 2026, SEMANA dio a conocer que la estructura criminal Segunda Marquetalia, a la que pertenecía el abatido guerrillero, dio la orden de asesinar al senador y entonces precandidato presidencial.

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Se trató de un testimonio rendido ante la Fiscalía por Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, condenado a 22 años de prisión por planear el crimen del entonces precandidato presidencial del Centro Democrático el 7 de junio del año pasado, en el parque El Golfito del barrio Modelia (Bogotá).

En una extensa declaración, el Viejo les reveló a los investigadores los detalles desconocidos de la planeación del asesinato de Uribe Turbay y quiénes fueron los autores intelectuales del crimen que conmocionó a Colombia.

“El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”, confesó el Viejo en un interrogatorio el pasado 9 de febrero. Cuando los investigadores de la Fiscalía le preguntaron quién impartió la orden directa del magnicidio, el Viejo reveló: “La impartió el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia”.

El fallecido senador Miguel Uribe Turbay y José Manuel Sierra, conocido como el Zarco Aldinever, uno de los comandantes de la Segunda Marquetalia y hombre de confianza de Iván Márquez. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA/ POLICIA NACIONAL

El Viejo contó que a Miguel Uribe Turbay planearon asesinarlo en otro punto de Bogotá. Dijo que había un ofrecimiento de 1.000 millones de pesos por el crimen y señaló que se dispusieron otros 600 millones de pesos para sobornar a la justicia o, si era el caso, “mocharles la cabeza”, a fin de que no se conociera toda la verdad.

La Segunda Marquetalia es una de las disidencias de las Farc, comandada por Iván Márquez, cuyo hombre de confianza era José Manuel Sierra Sabogal, conocido con el alias de Zarco Aldinever, quien, según informó el Ministerio de Defensa, el 11 de agosto del año pasado fue asesinado por el ELN en la frontera con Venezuela.

Mientras el Zarco Aldinever aún gozaba de beneficios al amparo de la paz total con el gobierno Petro, ordenó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, según se desprende de lo confesado por el Viejo. Desde noviembre de 2024, la Segunda Marquetalia no participaba en ningún diálogo de paz con el gobierno, al levantarse de las negociaciones.

Este hombre le contó a la Fiscalía que participó en el magnicidio tras ser contactado días antes del crimen por Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, un desmovilizado de las extintas Farc que luego entró a formar parte de la Segunda Marquetalia.

El Viejo se lo confesó de esta forma a la Fiscalía: “Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako. Ante las personas en la ciudad le decimos la ‘vuelta’, pero ante los mandos de la guerrilla es una ‘operación’ (...) Siempre se sostuvo la inteligencia, la información y la logística para ejecutar esa orden que impartió Kendry (...), la orden que nos dieron los de arriba, me refiero a la gente de la Segunda Marquetalia; esa orden se tenía que ejecutar sí o sí”.