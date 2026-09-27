Gobernación del Cesar ofrece millonaria recompensa por responsables de ataques terroristas con drones

La Estación de Policía del municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, fue blanco esta semana de un atentado terrorista perpetrado a través del uso de artefactos explosivos lanzados desde drones.

Ataque con drones y explosivos contra la Estación de Policía de Aguachica: Gobernación del Cesar se pronuncia

La acción terrorista registrada en la noche del pasado miércoles, encendió las alarmas de las autoridades y motivó a un despliegue inmediato de las unidades de seguridad en el casco urbano del municipio.

Frente a esto, la Gobernación del Cesar, bajo la dirección de Elvia Milena Sanjuán, expresó su rechazo frente al ataque contra la infraestructura policial y anunció las medidas que se tomarán para enfrentar la situación.

Desde el Puesto de Mando Unificado permanente, la gobernadora junto a la Fuerza Pública y alcaldes, se mantiene en constante coordinación para responder frente a las amenazas que enfrenta el departamento.

La gobernadora Elvia Milena Sanjuán anunció que se aumentó la recompensa por información que permita identificar y capturar a las personas que están detrás de la operación de los drones cargados con explosivos.

De acuerdo con Sanjuán, ahora serán 150 millones de pesos los que se entregarán para quien colabore con la información y se permita dar con el paradero de quienes atentan contra la Fuerza Pública en Aguachica, Pelaya, Pailitas, Curumaní, Tamalameque y La Gloria.

“La información ciudadana es fundamental para anticiparnos, investigar y llevar ante la justicia a quienes utilizan estas nuevas modalidades de violencia. Seguimos en pie, con capacidad de respuesta acompañando a nuestros municipios y protegiendo a nuestra gente”, señaló Sanjuán.

Recompensa Gobernación del Cesar. Foto: Suministrada a Semana

De acuerdo con la información oficial, el atentado terrorista contra la Estación de Policía de Aguachica no dejó víctimas mortales y heridos, evitándose así una tragedia mucho mayor.

Sin embargo, las detonaciones de los artefactos lanzados por la aeronave no tripulada provocaron daños materiales en la infraestructura física de la estación, los cuales fueron inspeccionados minuciosamente por peritos.

En respuesta al hostigamiento, contingentes del Ejército Nacional y la Policía Nacional desplegaron un operativo combinado para asegurar las vías de acceso y los puntos estratégicos del municipio.

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Las autoridades tomaron el control total de la población de Aguachica y realizaron patrullajes de registro y control para neutralizar eventuales nuevas amenazas contra la comunidad o las instalaciones oficiales.