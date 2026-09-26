Gobierno De La Espriella revisará millonarios recursos para las regiones: advierte baja ejecución y posibles irregularidades

El Gobierno Nacional anunció una revisión a fondo de los recursos destinados a diferentes regiones del país, luego de detectar alertas en la ejecución de proyectos manejados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

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Desde la Vocería de Presidencia se advirtió que, pese a existir recursos comprometidos, contratos suscritos y estructuras administrativas financiadas, los avances físicos de varios proyectos no estarían marchando al mismo ritmo.

“Hay recursos comprometidos, contratos suscritos y estructuras administrativas financiadas, pero evidentemente la ejecución física en territorio no avanza al mismo ritmo”, señaló la vocera presidencial.

Las cifras que encendieron las alertas del Gobierno

De acuerdo con el balance presentado por el Gobierno, para 2026 la Agencia de Renovación del Territorio cuenta con un presupuesto de inversión de 68.309 millones de pesos. El 91 % ya estaría comprometido, mientras que los pagos alcanzarían únicamente el 18 %.

Además, fueron identificados 92 proyectos por cerca de 179.000 millones de pesos cuyos avances físicos serían inferiores al 30 %.

La revisión también se extendió a años anteriores. Entre 2022 y 2026, según Presidencia, se destinaron aproximadamente 368.000 millones de pesos a 7.600 contratos de prestación de servicios de la Agencia de Renovación del Territorio y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

Gobierno revisará contrato por contrato

Presidencia también informó que entre 2022 y 2026 fueron asignados aproximadamente 2,9 billones de pesos a estas dependencias a través del Fondo Colombia en Paz.

Más del 90 % de ese dinero aparece comprometido, mientras que la ejecución física total reportada no superaría el 40 %, según las cifras expuestas por el Ejecutivo.

En el programa Renacemos fueron asignados 1,3 billones de pesos, pero el avance de ejecución reportado se encontraría alrededor del 20 %. A esto se suman convenios de la Dirección de Sustitución con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) por más de 760.000 millones de pesos, cuya ejecución informada no superaría el 30 %.

El Gobierno también puso la mirada sobre 13 contratos suscritos desde 2024 por la Agencia de Renovación del Territorio mediante contratación directa con organizaciones comunitarias, resguardos indígenas y otros actores territoriales.

Estos contratos suman cerca de 4.600 millones de pesos y, según Presidencia, registran una ejecución física del 0 %.

También permanecen pendientes de liquidación 19 convenios y contratos interadministrativos suscritos entre 2022 y 2025, mientras que fueron advertidas deficiencias en la publicación de información contractual y documentos de ejecución en el SECOP.

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La instrucción delpresidente Abelardo De La Espriella

Ante este panorama, el mandatario Abelardo De La Espriella ordenó revisar proyecto por proyecto, contrato por contrato y territorio por territorio para determinar cómo se están ejecutando los recursos destinados a las comunidades.

El Ejecutivo buscará establecer cuáles proyectos presentan retrasos, qué contratos requieren correctivos y dónde existen gastos administrativos que puedan ser racionalizados.

“Donde se identifiquen posibles irregularidades, la información será puesta en conocimiento de las instancias competentes para que actúen conforme a la ley”, afirmó la Vocería de Presidencia.

El Gobierno señaló que el objetivo de la revisión será aumentar la ejecución de los recursos en los territorios y determinar si existen actuaciones que deban ser trasladadas a las autoridades competentes.