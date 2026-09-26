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Torrencial aguacero y tormenta eléctrica en Santa Marta: Ideam explica la razón del fenómeno

La entidad emitió un comunicado este sábado 26 de septiembre.

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Redacción Semana
26 de septiembre de 2026 a las 7:38 p. m.
Fuertes lluvias en Santa Marta.
Fuertes lluvias en Santa Marta. Foto: Redes sociales

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) se refirió este sábado, 26 de septiembre, a las fuertes lluvias con actividad eléctrica que se han registrado últimas horas en la ciudad de Santa Marta y en otros sectores de la región Caribe.

“De manera preliminar, las estaciones automáticas del Ideam registraron 36,8 mm de precipitación en la estación Aeropuerto Simón Bolívar, en Santa Marta, en aproximadamente dos horas. Los registros de precipitación son preliminares y están sujetos a procesos de validación y control de calidad, por lo que los valores definitivos podrían presentar ajustes posteriores”, señaló inicialmente en su reporte la entidad.

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El monitoreo satelital del Ideam indicó una importante concentración de descargas eléctricas “en sectores del norte de la región Caribe y áreas marítimas cercanas, asociadas a la presencia de lluvias y tormentas”. “Así mismo, durante este periodo de dos horas se registraron alrededor de 1.128 descargas eléctricas detectadas por el satélite GOES-19″, agregó.

El Ideam manifestó que estas condiciones ya habían sido informadas y advertidas por la entidad en “los comunicados, boletines e informes emitidos durante los últimos días, como parte del seguimiento permanente a las condiciones atmosféricas de la región Caribe”.

De acuerdo con las predicciones, se espera que las lluvias y la actividad eléctrica “continúen presentándose de manera sectorizada durante los próximos días, con variaciones en intensidad y distribución”.

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“El instituto mantiene el seguimiento permanente de estas condiciones y continuará informando oportunamente sobre la evolución de las lluvias, la actividad eléctrica y los pronósticos y alertas asociados”, concluyó.

Las lluvias afectaron varios sectores de Santa Marta

De acuerdo con un reporte de la Alcaldía de Santa Marta, las lluvias han causado afectaciones en 11 sectores de la ciudad.

Algunos de ellos son Pescaíto, Manzanares, Minca, Taganga, Los Alpes A y B, Bonda, Timayuí 1 y 2, Cartagena-Bonda, Bastidas y Parques de Bolívar.

La Alcaldía activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender la situación.