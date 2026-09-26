Autoridades hallan depósito ilegal del ELN en Toledo, Norte de Santander: destruyen 13 minas antipersonal

Las autoridades propinaron un importante golpe a las estructuras criminales del ELN en el departamento de Norte de Santander, tras hallar un depósito ilegal con elementos que atentan contra seguridad de la población.

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Tropas del Batallón de Infantería Liviana N°13 llegaron hasta la zona rural de la vereda Mónoga, en límites entre los municipios de Labateca y Toledo, donde hallaron un depósito ilegal de la comisión Martha Cecilia Pabón.

Las labores de inteligencia militar fueron fundamentales para dar con el punto exacto donde miembros de esta estructura ocultaron en un recipiente plástico elementos para ser usados contra la fuerza pública y la población civil.

Entre los elementos se hallaron 13 dispositivos explosivos improvisados tipo mina antipersonal, 2 equipos de radio con sus respectivos cargadores, 200 metros de cable dúplex y 2 rollos de cable empleados para la activación de los explosivos.

Tras localizar el material, integrantes del equipo de Explosivos y Demoliciones (EOD) aseguraron el área y adelantaron los procedimientos de reconocimiento, inspección y destrucción controlada de los explosivos.

El Ejército Nacional recordó que el empleo de estas minas antipersonal está prohibido por el derecho internacional humanitario, debido a su carácter indiscriminado y a los graves efectos que pueden ocasionar.

“Estos artefactos representan una amenaza que puede permanecer activa durante largos periodos y afectar a las comunidades incluso después de finalizadas las confrontaciones”, señaló la institución en un comunicado.

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Ante esto, rechazó “categóricamente” la utilización de este tipo de dispositivos explosivos por parte de los grupos armados ilegales y aseguró que continuará desarrollando operaciones militares para prevenir hechos que afecten la integridad de la población y contrarrestar las acciones de las estructuras que pretenden generar zozobra y alterar la seguridad.

Desde el Ministerio de Defensa destacaron la destrucción de las 13 minas antipersonal y resaltaron la labor de los equipos especializados que realizaron la destrucción controlada para evitar que fueran utilizadas contra habitantes de la región o integrantes de la Fuerza Pública.

“Seguimos trabajando por la seguridad de la Patria Milagro y enfrentando a los grupos criminales que buscan sembrar miedo y terror en cada rincón del país”, señalaron desde el Ministerio de Defensa.