Este es el mensaje que el alcalde de Cúcuta envió a Abelardo De La Espriella por no haber estado en consejo de seguridad

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, envió un mensaje al presidente, Abelardo De La Espriella, por no haber estado en el consejo de seguridad realizado en la Brigada 30 del Ejército Nacional para atender la grave situación tras el atentado terrorista en el municipio de Los Patios.

El hecho dejó una persona muerta y 11 más heridas.

Visiblemente molesto, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que no va a permitir alianzas de mandatarios locales o seccionales con los bandidos. Foto: Especial para El País

Por esa razón, De La Espriella suspendió su agenda y viajó a Cúcuta para reunirse con la cúpula militar y autoridades locales. Sin embargo, algunos funcionarios se sorprendieron al percatarse de que el alcalde de Cúcuta no asistió a la importante reunión y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, llegó tarde.

Además, por el fuerte pronunciamiento del presidente, quien elevó el tono para decir que se deben reforzar las acciones operacionales de la Fuerza Pública contra estructuras criminales que están azotando el departamento de Norte de Santander.

Jhon, auxiliar de Policía de 18 años, permanece bajo atención médica tras resultar herido en el atentado contra la estación de Los Patios. Familiares y compañeros piden oraciones por su pronta recuperación. Foto: Composición Semana/ X @NotiCucuta75/

“Aquí nadie se acobarda, los vamos a combatir y vamos a liberar a este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza. Cuando los bandidos están ganando es porque están asimilados con el Gobierno. Y aquí se acabó esa asociación criminal”, expresó De La Espriella, según un video divulgado en sus redes sociales.

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Pues bien, este miércoles, el alcalde Acevedo le envió un mensaje al presidente para disculparse por no haber estado en dicho consejo de seguridad.

En un video publicado en sus redes sociales, dijo: “Quiero decirle, presidente, que el resultado de los atentados que se han presentado durante estos días es sencillamente las, los ataques, los bombardeos, las extradiciones, que en tan solo un mes usted ha logrado en este país, quiero decirle que los delincuentes y los bandidos sienten pasos de animal grande”.

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El alcalde también manifestó: “Nosotros, en este momento, tenemos un equipo conformado, muy, muy bueno, entre policía, ejército, fiscalía, gobernación, alcaldía, alcaldía de Los Patios y alcaldía de Villa del Rosario, hemos logrado mejorar índices de seguridad ciudadana, pero hoy quiero pedirle infinitas disculpas por no haber podido asistir ayer al Consejo de Seguridad, quiero que sepan que no, no, no teníamos información, yo escribí a las 8:30 de la mañana, a las 9 de la mañana, todavía no estaba confirmado el Consejo de Seguridad y quiero decirle que al alcalde de Villa del Rosario y al alcalde de Cúcuta no nos informaron, no nos avisaron acerca de ese Consejo de Seguridad y por eso no pude asistir”.

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El alcalde, que en el momento del Consejo de Seguridad estaba en Bogotá, expresó: “Pero quiero que sepa, presidente, que hoy estamos dando lo mejor de nosotros, si lo hemos hecho durante los últimos dos años que lo hicimos sin presidente, hoy que contamos con usted tenemos la tranquilidad y la seguridad de que vamos a sacar al norte de Santander adelante”.

Por último, dijo estar orgulloso de De La Espriella y reiteró que sí envió a su secretario de Seguridad a la reunión.

“Presidente, orgulloso de usted, disculpe no haber asistido, me tomo la tarea de hacer este video a la opinión pública y a usted porque estoy viendo en las noticias que se armó polémica por no haber estado en el Consejo de Seguridad y porque el gobernador llegó tarde; decirle que realmente no teníamos la información y cuando, cuando mandamos al secretario de seguridad, fue 10 minutos antes de empezar el Consejo de Seguridad; de pronto hubo una desinformación y por eso no pudimos asistir”.

Aunque aún no hay algún grupo armado que se haya atribuido ese atentado, las autoridades señalan al Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla que hace presencia en esa ciudad.