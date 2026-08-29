Lucas, un niño de 7 años con tres cirugías de corazón abierto, le pide a Abelardo De La Espriella que lo ayude: “No quiero morir”

A través de redes sociales se ha viralizado el caso de Lucas, un niño de 7 años que nació con una cardiopatía y depende permanentemente del oxígeno.

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El pequeño le hizo un llamado al presidente Abelardo De La Espriella para que le ayude y se agilicen rápidamente cada uno de sus procedimientos.

Desde la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander, y vistiendo una camiseta de la Selección Colombia, el menor grabó un video en el que le explicó al jefe de Estado su condición.

“Nací con una cardiopatía y utilizó siempre oxígeno. (...) Tengo tres cirugías de corazón abierto porque solamente tengo medio corazón”, relató.

Lucas afirmó que hacía el video para “pedirle un favor”, ya que su mamá lleva un año “luchando” contra la Nueva EPS para que le autoricen unos exámenes y un cateterismo cardíaco en una clínica de cuarto nivel.

Después de esto, según contó, la idea es que lo ingresen a una lista de trasplante de corazón. “Yo siempre me he ayudado y ahora quiero que usted me ayude”, manifestó el pequeño.

“Yo no quiero morir, soy muy inteligente, en el colegio me va bien y quiero seguir aprendiendo. Pero si no me hacen ese trasplante pronto, me puedo morir”, agregó.

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El menor cerró el video diciendo: “Muchas gracias de antemano y como usted dice: Firme por la patria”.

El caso se ha hecho rápidamente viral en las redes sociales y la ministra de Salud, Ana María Vesga, se pronunció para confirmar que le ayudarán al niño y su familia.

“Lucas tiene 7 años , ocho hermanos y su padre también está enfermo. Andrea su madre lleva más de un año esperando una respuesta y viendo como se agotan los días para su pequeño hijo”, comentó.

La funcionaria agregó: “No están solos, ningún paciente lo está. No más indolencia . Cada vida cuenta y ese es nuestro propósito”.