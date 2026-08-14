Nuevo atentado contra el Ejército: un suboficial muerto y cuatro soldados heridos deja ataque con drones en el Catatumbo

En las últimas horas se registró un nuevo ataque en contra del Ejército, dejando a un suboficial asesinado y otros cuatro soldados heridos tras un atentado con drones cargados con explosivos.

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La información fue confirmada por el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad orgánica de la Segunda División de la institución, que precisó que las víctimas son de las tropas del Batallón Especial Energético y Vial n.º 10.

De acuerdo con la información, los militares se encontraban desarrollando operaciones militares orientadas a proteger a la población en el municipio de El Carmen, en Norte de Santander.

En medio de esto, fueron atacados con drones cargados con explosivos, una modalidad que cada vez va ganando más popularidad entre los grupos armados ilegales.

“Como consecuencia de esta acción terrorista, un suboficial fue asesinado y cuatro soldados resultaron heridos, quienes, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, fueron evacuados para recibir atención médica especializada”, señaló.

La víctima mortal fue identificada como el sargento segundo Yuver Antonio Gutiérrez Torres, mientras que por el momento se desconoce la identidad de los uniformados heridos.

El comando expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de este militar asesinado. “La Institución ha dispuesto un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento integral a las familias de los militares afectados”, indicó.

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Por el momento, se desconoce qué grupo está detrás de este ataque, pero el Ejército confirmó que acudirá a las autoridades competentes para hacer las denuncias correspondientes por el empleo de métodos y medios de guerra que podrían contravenir las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“Invitamos a la comunidad a suministrar información que permita prevenir nuevas acciones criminales y contribuir a la ubicación de los responsables, a través de la línea 107 contra el terrorismo”, manifestó el comando.

“Reiteramos que la colaboración ciudadana es fundamental para enfrentar a las estructuras armadas que delinquen en esta región y que, mediante acciones violentas, buscan afectar la seguridad de la población y la misión constitucional de nuestras tropas”, concluyó.

Por el momento, se desconoce el estado de salud de los uniformados heridos. Foto: Ejército Nacional

El Ejército Nacional también utilizó sus redes sociales para expresar su dolor por la muerte del sargento segundo Gutiérrez y destacar la forma en la que entregó su vida en defensa de la población civil.

“Su entrega, valor y compromiso con la defensa de Colombia permanecerá por siempre en la memoria de sus compañeros de armas y de todos los colombianos”, escribió.

Las investigaciones ya se están adelantando para esclarecer quiénes son los responsables de este nuevo ataque en contra de la Fuerza Pública.