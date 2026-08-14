Disidencias de Mordisco estarían usando colegios, viviendas y escudos humanos para sembrar el terror en Cauca: Ejército

El terror se está apoderando de la población de Cajibío, en Cauca, a raíz de las terroríficas tácticas de guerra que las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, estarían ejecutando en ese territorio para atacar a la Fuerza Pública, a la población civil y dejar a su merced un municipio golpeado por la violencia.

La Tercera División del Ejército Nacional alertó que esos criminales estarían usando instalaciones educativas y viviendas como trincheras para disparar en contra de las Fuerzas Armadas, por medio de armas de fuego, explosivos y drones.

Para las autoridades es preocupante que estas actividades que violarían el Derecho Internacional Humanitario, pondrían en un riesgo inminente a los estudiantes, los docentes y los habitantes del sector que quedan en medio de las balas y las granadas.

Fuentes militares consultadas por SEMANA agregaron que, sumado a ese crítico panorama, los criminales también estarían usando a la población civil como escudo humano para evitar la ofensiva del Ejército.

Las tropas continuarán la ofensiva en Cajibío hasta se recupere el control del territorio. Foto: Suministrada

Esta denuncia del Ejército Nacional se conoce después de que el domingo 9 de agosto, las tropas de la Brigada 29 y la Fuerza Aeroespacial de Colombia adelantaron una operación ofensiva para proteger a la comunidad en Cajibío, Cauca.

La ofensiva se dio después de las reiteradas acciones terroristas y el empleo de drones cargados con explosivos improvisados que la facción Jaime Martínez habría utilizado para sembrar el terror entre los pobladores de ese municipio.

Lo grave es que el pasado 11 de agosto, dos días antes de que se conociera esa situación, el Ejército logró evidenciar cómo el accionar criminal de las disidencias al mando de Mordisco, dejó herido a un poblador con un explosivo que fue lanzado desde una aeronave no tripulada.

La víctima fue atendida de inmediato por los enfermeros de combate, quienes le brindaron primeros auxilios, lo estabilizaron y lo sacaron desde un helicóptero hacia un centro asistencial en Popayán, la capital del Cauca.

El Ejército manifestó: “ Condena estas acciones que generan zozobra y afectan la tranquilidad de las comunidades. La institución dispone de todas sus capacidades para proteger a la población civil, trabajar por la seguridad y enfrentar las amenazas que afectan el territorio”.

A pesar de esa delicada situación humanitaria por la que atraviesa Cajibío a causa de la violencia, las Fuerzas Militares alertaron que las operaciones en la zona continuarán hasta que se recupere el territorio y se afecte de manera contundente los intereses criminales de esa estructura.