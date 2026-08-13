Por un volador en un sepelio se registra grave incendio forestal en la vía Bogotá – La Vega

Un incendio de grandes proporciones se registró en la vía que conecta a Bogotá con La Vega durante la noche de este jueves, 13 de agosto. El fuego se concentró en dos veredas del municipio de La Vega, situadas en las proximidades del punto conocido como Alto de Minas.

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Los cuerpos de socorro de diversas zonas del departamento iniciaron el despliegue para tratar de sofocar las llamas. Las labores de contención cuentan con el apoyo de bomberos de municipios vecinos, quienes trasladaron maquinaria pesada y depósitos de agua para frenar el avance del fuego sobre las áreas vegetales.

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Frente a la atención del evento, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, declaró que “en el municipio de La Vega se presentan dos incendios forestales de gran magnitud en dos veredas contiguas al sector conocido como Alto de Minas”.

Operativos de socorro y coordinación regional

En el municipio de La Vega se presentan dos incendios forestales de gran magnitud en dos veredas contiguas al sector conocido como Alto de Minas.



Los cuerpos de bomberos de Tenjo y Cota se desplazan hacia la zona con carrotanques de agua para apoyar las labores de control. Desde… pic.twitter.com/lkY6EJzAi8 — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 14, 2026

La Gobernación de Cundinamarca dispuso el monitoreo continuo de la contingencia desde el Puesto de Mando Unificado para coordinar los insumos requeridos. Los equipos de emergencia trabajan en coordinación con los líderes operativos de la zona para gestionar los recursos hídricos e insumos necesarios en los frentes de trabajo.

Respecto a la evolución de las maniobras de control pasadas las siete de la noche, el delegado departamental de bomberos, capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, informó la coordinación de “operaciones para el control de un incendio forestal de gran magnitud en el sector de Minas, con el apoyo de Bomberos de La Vega, San Francisco, Tenjo, Cota y la comunidad”.

#AEstaHora coordinamos operaciones para el control de un #IncendioForestal de gran magnitud en el sector de minas municipio de la #LaVega.

Personal de Bomberos de La Vega con el apoyo de San Francisco, Tejo, Cota y la comunidad realizan la atención del incendio. pic.twitter.com/QjZxalvTEv — Capitán Alvaro Eduardo Farfán Vargas (@BomberoFarfan) August 14, 2026

Las unidades de socorro y los habitantes del sector unificaron esfuerzos para evitar que el fuego alcance las edificaciones cercanas a la carretera principal. Las labores de extinción se han extendido por varias horas debido a las condiciones del viento y la vegetación seca en el terreno.

Causa del incendio y llamado a la responsabilidad

Las investigaciones preliminares de los organismos de emergencia identificaron el origen de las conflagraciones en la zona rural. La quema de material vegetal se produjo por el uso de un volador durante una ceremonia exequial que se realizaba en el sector de Las Minas.

Lo ocurrido en la vía Bogotá – La Vega refleja la falta de conciencia y responsabilidad. Usar pirotecnia («voladores») en una honra fúnebre desató un #IncendioForestal en el sector Las Minas.

​Despedir a un ser querido no justifica poner en riesgo a una comunidad. pic.twitter.com/Yy1IGs5mRz — Capitán Alvaro Eduardo Farfán Vargas (@BomberoFarfan) August 14, 2026

Frente a las causas que originaron el incendio en la carretera, el capitán Farfán puntualizó que “lo ocurrido en la vía Bogotá – La Vega refleja falta de responsabilidad, pues usar pirotecnia en una honra fúnebre desató el incendio forestal; despedir a un ser querido no justifica poner en riesgo a una comunidad”.

Las autoridades del departamento reiteraron la prohibición de usar pólvora o elementos inflamables en zonas boscosas para evitar nuevos focos de incendio. Los cuerpos de socorro mantendrán la vigilancia en la zona afectada para liquidar los puntos calientes y evitar la reactivación del fuego.