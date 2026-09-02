Frustran nuevo atentado terrorista en Cúcuta: Abelardo De La Espriella revela detalles

Las Fuerzas Militares frustraron una nueva acción criminal en Norte de Santander en la noche de este martes, 2 de septiembre. Al parecer, los responsables serían integrantes de la guerrilla del ELN.

Así lo confirmó el presidente Abelardo De La Espriella por medio de una publicación en su cuenta de X: “Neutralizamos una posible acción terrorista del ELN en Cúcuta”.

Las tropas encontraron en la zona rural de la ciudad un vehículo reportado como hurtado que fue adaptado con artefactos explosivos. La hipótesis es que pretendían activarlo en las calles de la región.

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El primer mandatario dio detalles: “Esta noche, en Agua Clara, zona rural de Cúcuta, tropas de nuestro Ejército Nacional localizaron un vehículo hurtado que, tras ser verificado por un canino especializado, dio positivo para presencia de explosivos”.

Además, contó que los ocupantes del automotor se dieron a la fuga en el momento en que detectaron la presencia de los uniformados y escaparon en una motocicleta que es rastreada por las autoridades judiciales.

De La Espriella agregó que, una vez se confirmó el hallazgo, se aseguró de inmediato el sector y se coordinó con la Policía Metropolitana de Cúcuta el ingreso de técnicos antiexplosivos para verificar y neutralizar la amenaza.

Todos los caminos apuntan hacia la presunta responsabilidad del ELN, el mismo grupo armado ilegal que detonó un carro bomba en la noche del lunes en el municipio de Los Patios, a pocos minutos de la ciudad de Cúcuta. Hay alerta máxima.

“La información preliminar señala al ELN como posible responsable. La reacción oportuna de nuestra fuerza pública frustró lo que podría tratarse de una acción terrorista con carro bomba y evitó una posible tragedia”, comentó el presidente en su cuenta de X.

En la misma comunicación, les lanzó una advertencia a los criminales: “No vamos a permitir que conviertan a Cúcuta ni a ninguna región de Colombia en escenario para sembrar muerte y terror. Los vamos a perseguir y combatir con toda la fuerza legítima del Estado”.

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Por su parte, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, manifestó que a los terroristas no se les negocia el miedo ni se les concede terreno: “Se les enfrenta con toda la capacidad legítima del Estado. Lo ocurrido en Cúcuta demuestra que la reacción oportuna de nuestra Fuerza Pública puede marcar la diferencia entre una amenaza y una tragedia”.