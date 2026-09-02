Revelan millonaria deuda de Colombia por litigios perdidos

La senadora Claudia Margarita Zuleta, del Centro Democrático, informó que la nación perdió 13.211 procesos judiciales en 2025, la cifra más alta de los últimos diez años reportada por el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado. Eso representa 2,61 billones de pesos en deudas.

No solo eso. La congresista informó que la caja está en aprietos porque las obligaciones pendientes por sentencias suman 19 billones de pesos: “Estamos ante un problema de defensa jurídica, riesgo fiscal y capacidad de pago”.

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La tendencia de los procesos desfavorables para el Estado es inquietante. Así se ha comportado la situación en los últimos años: 2019 (8.200), 2020 (4.841), 2021 (6.213), 2022 (7.042), 2023 (7.798), 2024 (10.607) y 2025 (13.211). Entre 2022 y 2025 las pérdidas aumentaron 87,6 por ciento.

“El deterioro es todavía más evidente cuando miramos su costo. En 2022, las condenas indexadas, aquellas cuyo valor se ajusta a la inflación, ascendieron a $1,04 billones. Cada año que pasa se hacen más costosas”, comentó la senadora Zuleta.

Ella manifestó que Colombia no ha pagado sus obligaciones judiciales de forma oportuna. Por ejemplo, en 2019, la nación tenía 10,33 billones de pesos en condenas pendientes, mientras que los pagos de ese año fueron de 0,82 billones de pesos; en 2020, la deuda había aumentado a 11,2 billones de pesos y se pagaron 0,70 billones de pesos.

Para Zuleta, pagar tarde le cuesta dinero al Estado: “El informe del Consejo Superior de Política Fiscal muestra que los intereses de sentencias pasaron de representar 8,5 por ciento en el tercer trimestre de 2021 a 26,1 por ciento en el mismo periodo de 2025. El capital no pagado oportunamente provoca una acumulación creciente de intereses y aumenta el riesgo fiscal”.

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Actualmente, hay 284.268 procesos judiciales activos, con 736 billones de pesos en pretensiones económicas que están atadas a la inflación: “Ese monto es superior al presupuesto que necesita Colombia para 2027″, advirtió la senadora del Centro Democrático.