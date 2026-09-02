Falta poco menos de una semana para que el Gobierno De La Espriella complete un mes. Sin embargo, las tensiones con el sector opositor, el petrismo, van en aumento.

Abelardo De La Espriella lanzó duro mensaje contra alcaldes y gobernadores: “Que ningún mandatario se alinee con los bandidos”

El sector político de izquierda no solo ha evitado reconocer el Gobierno, sino que además ha llamado a la “desobediencia civil pacífica”, termino que acuñó el contendor de De La Espriella, Iván Cepeda. Tanto así, que en los últimos días, el político de izquierda anunció un nuevo “gabinete alternativo para gobernar a Colombia”, una afrenta directa contra el nuevo mandatario.

El Cauca continúa enfrentando una compleja situación de orden público por la presencia y accionar de grupos armados ilegales. Foto: afp

Ahora, tanto Gustavo Petro, expresidente, como Francia Márquez, exvicepresidenta, se han convertido en los principales críticos de la guerra que se vive en el Cauca, la cual no pudieron maniobrar en cuatro años de Gobierno. Con corte al 5 de agosto, se registraban 88 lideres asesinados, 78 masacres y también el asesinato de 6 firmantes del acuerdo de paz.

Este martes, Márquez elevó su rechazo por el asesinato de los líderes indígenas María Ovidia Palechor y su esposo, James Flor, en Cajibio, Cauca, presuntamente perpetrado por grupos al margen de la ley.

Abelardo De La Espriella aseguró que hubo “maniobras” para alterar las elecciones, incluso, con las “estructuras terroristas”

“Rechazo y condeno el asesinato de la lideresa indígena María Ovidia Palechor y su compañero, el líder James Flor. Estos hechos dolorosos cometidos en el municipio de Cajibío, Cauca, enlutan a nuestro departamento y a las organizaciones de mujeres que por años hemos levantado la voz junto a María Ovidio para defender la vida, la paz y los derechos de las mujeres (...) El Cauca se merece vivir en paz, sin violencia y sin miedo”, indicó Márquez.

El ELN mantiene presencia en distintas zonas del Cauca, donde las autoridades enfrentan el desafío de contener el accionar de los grupos armados ilegales. Foto: FOTO: Guillermo Torres Reina

Por su parte, el expresidente Petro también elevó su voz de rechazo. “Han asesinado a los compañeros James Flor y María Ovidia Palechor, líderes sociales del campesinado y comunitarios en Cajibío Cauca. Ambos amigos personales míos y militantes del pacto Histórico. Se configura un nuevo paramilitarismo en la zona la respuesta es la organización popular al más alto nivel”, agregó.

Han asesinado a los compañeros James Flor y María Ovidia Palechor, líderes sociales del campesinado y comunitarios en Cajibío Cauca.



Ambos amigos personales mios y militantes del pacto Histórico.



Se configura un nuevo paramilitarismo en la zona nla respuesta es la… pic.twitter.com/WScKT0H4mY — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 1, 2026

De hecho, en su mensaje también hizo una advertencia al nuevo mandatario.

Mientras el petrismo cuestiona la estrategia de seguridad del nuevo Gobierno, las cifras evidencian la gravedad de la violencia registrada en el Cauca. Foto: Ejército Nacional

“Debo advertirle a Abelardo, que antes de dejar ser presidente deje una denuncia contra el por la perseguido contra un grupo civil con identidad política, delito de lesa humanidad. Bajo mis derechos como presidente y bajo la ley colombiana que es el estatuto de roma, la denuncia se interpuso en la Corte Penal Internacional”, dijo Petro.