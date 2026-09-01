El contralor Jorge Laverde anuncia recorrido por los 32 departamentos para detectar ‘elefantes blancos’ y frenar la corrupción

Jorge Eliécer Laverde inició funciones como contralor general, en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez, y anunció su primera estrategia para evitar la pérdida de recursos en el país.

“Iniciamos una nueva etapa del control fiscal en Colombia y con una apuesta diferente: vuelta a Colombia por el control”, dijo el nuevo contralor.

Laverde aseguró que ya tiene lista una estrategia para tal fin y por eso anunció una gira por todo Colombia.

“Vamos a visitar los 32 departamentos para hacer un diagnóstico predictivo y preventivo de lo que viene ocurriendo con las inversiones”.

Inicia labores Jorge Laverde, el contralor que no tolerará que se “extravíen” billones de pesos en corrupción

El contralor aseguró que los colombianos pueden tener la certeza de que no habrá tolerancia con la corrupción y que para ello hará un diagnóstico de lo que está ocurriendo en diferentes zonas.

“Los colombianos deben confiar en las instituciones y haremos un acompañamiento para la inversión y proteger los recursos. En los próximos quince días daré a conocer el primer informe a los colombianos sobre la situación fiscal”.

Sobre los denominados elefantes blancos, que no son nada más que las obras inconclusas, Laverde dijo que en los cuatro años que estará en la Contraloría, una de las prioridades será acabar con ese fenómeno.

“En los 32 departamentos hay obras inconclusas, la Contraloría está para prevenir y alertar a los ordenadores del gasto y no ocurran más elefantes blancos. Tendremos un diagnóstico claro para que se conozca qué está pasando con el presupuesto de las regiones”.

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Indicó que en su gestión se implementarán herramientas tecnológicas y se acercará a la ciudadanía al control fiscal para actuar rápidamente y evitar que la Contraloría llegue cuando ya se ha consumado algún tipo de delito.

“Control, libertad y orden. Una Contraloría más moderna. Vamos a perseguir esos capitales que se fugan porque la corrupción no tiene fronteras”.

Laverde Vargas fue elegido por el Congreso pleno con mayorías absolutas y estará en la Contraloría hasta 2030, año en que el Legislativo deberá hacer una nueva elección.

Recientemente el presidente Abelardo De La Espriella dijo que hará un trabajo articulado con la Contraloría, La Procuraduría, La Fiscalía y la Policía para perseguir a los corruptos del país y anunció la creación del bloque de búsqueda que tendrá como principal misión la detección de personas que cometan este tipo de delito en cualquier zona del país.