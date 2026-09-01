Bogotá, azotada por el reclutamiento forzado: van más de 60 casos documentados por la Fiscalía

El conflicto armado se ha extendido por varias décadas en Colombia, causando sufrimiento a miles de familias, que son desplazadas de sus territorios. Uno de los delitos que se desprenden de esta situación lo enfrentan los menores de edad, quienes son reclutados por los grupos para que se unan obligatoriamente a sus filas.

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En Bogotá, la cifra de reclutamiento forzado es preocupante y va en aumento, un hecho que rompe los mitos que se tenían sobre la guerra en Colombia, dado que se aseguraba que este fenómeno solo se presentaba en zonas de conflicto activo.

Las desapariciones asociadas al reclutamiento ilícito generan preocupación en varias localidades de Bogotá, según cifras conocidas por el Concejo. Foto: Foto: AFP / El País.

El concejal Julián Sastoque elevó la alerta, indicando que, según una consulta al Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), entre enero de 2025 y el 15 de julio de 2026, se identificaron 62 noticias criminales sobre desapariciones relacionadas con reclutamiento ilícito.

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Los casos retratados corresponden a personas que pudieron desaparecer en contextos de reclutamiento dentro de la ciudad. Podrían, además, estar relacionados con la trata de personas. En todo 2025, la ciudad registró 202 casos; al 15 de julio de 2026 ya sumaba 144; esto significa que solo en la mitad de este año la capital ya acumulaba el 71 % de todos los casos del año anterior.

Usme, Kennedy, Santa Fe y San Cristóbal se encuentran entre las localidades señaladas por la concentración de casos relacionados con este delito. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con Sastoque, la concentración por localidades se da principalmente en Usme, Kennedy, Santa Fe, Fontibón, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y San Cristóbal, entre otras.

Tras la dura realidad, se espera que el concejal lleve a la corporación la discusión, con el fin de que la administración distrital pueda dar una respuesta articulada por localidad. El llamado debe ser dirigido a entidades competentes en seguridad y protección de la mujer y de la niñez.

El aumento de casos durante 2026 evidencia que el reclutamiento forzado y la trata de personas también representan un riesgo dentro de la capital. Foto: Archivo Semana

“Nos acostumbramos a creer que el reclutamiento y la trata son problemas de otras regiones, y estas cifras demuestran que ya están tocando la puerta de Bogotá. No podemos normalizar que en Kennedy o en Usme desaparezcan personas. Voy a exigir en el Concejo que la Administración ponga una respuesta seria sobre la mesa”, precisó Sastoque.