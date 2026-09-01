Dramático informe sobre el reclutamiento de menores de edad en Colombia

La defensora Iris Marín confirmó que 1.173 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados entre 2024 y 2026 en Colombia. Solo en el último año, se reportaron 97 casos, siendo Cauca, Norte de Santander y Nariño los departamentos con el mayor número de registros.

Estas cifras no reflejan la magnitud de la realidad que se vive en el campo y los municipios apartados del país. Para Marín, serían más los casos que no están en conocimiento de las autoridades competente.

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“Una reducción en los casos reportados no implica una reducción del reclutamiento, sino un aumento del subregistro que está asociado a muchas situaciones, como el temor, la naturalización de la conducta, la falta de información sobre a dónde acudir, entre otros. Sabemos que el número es mayor”, comentó la defensora del Pueblo.

Por información en terreno, se tiene certeza de que las disidencias de las Farc que comandan alias Calarcá y Mordisco tienen en sus filas a numerosos menores de edad. Prueba de ello es que, recientemente, se encontraron once cadáveres de adolescentes tras fuertes combates que sostuvieron ambos grupos armados ilegales.

Disidencias de las Farc. Imagen de referencia. Foto: AFP

No solo eso. En la región del Catatumbo, azotada por la violencia del frente 33 de las Farc y la guerrilla del ELN, está disparado el reclutamiento de menores de edad.

La situación es preocupante, y más por los adolescentes que han muerto en medio de operaciones de las Fuerzas Militares. Con base en los registros del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, retomados por la Defensoría, cerca de 73 niños, niñas y adolescentes perdieron la vida en medio de confrontaciones con uniformados entre el 7 de agosto de 2022 y el 23 de junio de 2026; 31 casos ocurrieron en 2025.

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“Urge fortalecer la prevención y reactivar la Ciprunna (Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento). La Defensoría del Pueblo está dispuesta a trabajar con el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y las instituciones de justicia para evitar nuevos reclutamientos y que más niñas, niños y adolescentes mueran en combates u operativos militares”, agregó la Defensoría.