Suscribirse

Tecnología

La transformación de los procesos de selección con IA: así estarían eligiendo los perfiles más compatibles para una vacante

Un experto analizó como las nuevas tecnologías estarían “automatizando mucho más estos procesos para eficientar la parte del corporativo”.

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

Periodista en Semana

21 de agosto de 2025, 9:54 p. m.
¿Cómo funciona la IA para recomendar a los candidatos más adecuados a una vacante?
¿Cómo funciona la IA para recomendar a los candidatos más adecuados a una vacante? | Foto: Getty Images

Con los avances tecnológicos, la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad, especialmente como herramienta en el mundo laboral. Un reciente ejemplo de su impacto se ha dado en los procesos de selección de personal para una vacante de empleo, en los que tradicionalmente predominaban procesos de filtración manuales de hojas de vida.

Ante este acelerado posicionamiento de la IA como actor clave que ayuda a las empresas a identificar, de manera más rápida y precisa, a los candidatos que mejor se ajustan a una vacante, el experto que hace parte de la red social LinkedIn, orientada al uso empresarial, Juan Martínez, en diálogo con SEMANA, reveló cuán eficiente se han vuelto las nuevas tecnologías en estos procesos de reclutamiento.

Getty Creativo
La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad, especialmente como herramienta en el mundo laboral. | Foto: Getty Images

“Si alguien está buscando empleo, es cómo le doy visibilidad a esa persona para que encuentre el trabajo ideal y cómo conecto esa empresa que está buscando el perfil que es mío. Entonces, al final, lo que queremos es o digamos en la misión es generar oportunidades en el mercado laboral global”, precisó el experto al medio.

Con el uso de algoritmos de la inteligencia artificial en estos procesos, permite que la selección sea rápida con la que se pueden procesar grandes volúmenes de información, ya que estas plataformas realizan un análisis en segundos de miles de hojas de vida, detectando habilidades específicas, experiencias previas relevantes y coincidencias con los requisitos de la oferta.

Contexto: La nueva función de Google que permite aprender inglés y otros idiomas gratis y desde casa

“Entonces, cuando tú completas bien tu perfil, empiezas a alimentar mucho más el algoritmo para que en el momento en que tú empieces a hacer búsqueda, interactuar, conectarte con empresas, conectarte con reclutadores, a buscar trabajo, la plataforma entienda mucho más cómo conectar mejor esa oportunidad con la necesidad que tú tienes”, agregó Juan Martínez.

Sin embargo, pese a la relevancia de esta tecnología y al alto interés que genera, el 84 % de los encuestados aún no ha iniciado su adopción o apenas se encuentra en una etapa temprana de exploración. En muchos casos, esto responde al desconocimiento o al uso inadecuado de las herramientas disponibles. Por ello, espacios como la primera Cumbre de Inteligencia Artificial (CIA) se convierten en escenarios clave para brindar a las personas recursos concretos que les permitan enfrentar los retos de una realidad digital compleja.

La preferencia de los jóvenes podrían estar reemplazando la búsqueda de Google.
Con el uso de algoritmos de la inteligencia artificial en estos procesos, permite que la selección sea rápida con la que se pueden procesar grandes volúmenes de información. (Imagen de referencia) | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Y esto solo se logrará con educación e inclusión”, señaló Katherine Bobadilla, directora de Productividad y Sostenibilidad de CAMACOL.

Lejos de reemplazar por completo a los reclutadores humanos, la inteligencia artificial se está consolidando como una aliada en la gestión de talento. Las empresas están apostando por modelos híbridos en los que la tecnología se encarga de filtrar y organizar la información, mientras que los especialistas en recursos humanos conservan el papel de evaluar el componente humano de cada candidato.

Contexto: Hackeo a base de datos de Google pone en riesgo a usuarios de Gmail; así puede asegurar su cuenta

Adicionalmente, un estudio de Resume Builder, citado por Forbes, reveló que cerca del 46% de los 2.153 solicitantes de empleo consultados ya recurren a ChatGPT para elaborar sus hojas de vida o cartas de presentación.

Según Nitzan Pelman, fundadora y directora ejecutiva de Climb Hire, este tipo de herramientas resulta especialmente valioso para quienes cuentan con menos formación profesional: “Un empleado en Trader Joe’s no siempre sabe cuáles son sus habilidades”, explicó.

“Si saben cómo contarle a ChatGPT lo que hacen, este les puede ayudar a traducir esas cosas en habilidades” que podrían ayudarles a acceder a trabajos de oficina, afirmó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cinco equipos con los objetivos claros para la postemporada: así va la MLB

2. Caso UNGRD: Fiscalía solicitó circular roja de Interpol contra César Manrique Soacha, mano derecha del presidente Gustavo Petro

3. Atentado en Cali: van tres capturados por el ataque terrorista en la capital del Valle del Cauca

4. EE. UU. revisa millones de visas vigentes para iniciar con deportaciones masivas: así puede afectarlo

5. Hito de Jefferson Lerma: después de 12 años lo logró en Europa y es inédito

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LinkedInTrabajoEntrevista de trabajoReclutamientoInteligencia Artificial

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.