Consiga trabajo esta misma semana en estas empresas. Aplique desde el celular

¿Está buscando trabajo esta misma semana? En varias ciudades del país existen convocatorias activas que permiten postularse directamente desde el celular.

En Semana Empleos se ofertan miles de vacantes disponibles en todo el territorio nacional, filtrables por ciudad, área de interés y nivel de experiencia, facilitando su aplicación móvil. Además, se destacan vacantes que se gestionan de forma completamente virtual, lo que permite aplicar desde cualquier ciudad sin necesidad de desplazamiento físico.

A continuación, algunas de las empresas y las vacantes disponibles. Si desea encontrar la oferta completa, haga clic acá.

Ejecutivo comercial Coomeva experiencia médica – Apartadó

¿Le gustaría formar parte de uno de los mejores ambientes laborales según el Great Place to Work? En el Grupo Coomeva se valora el talento y se encuentra en búsqueda de un ejecutivo comercial. Como ejecutivo de ventas intangibles, la persona seleccionada será parte de un equipo transformador, donde “Cooperando somos más fuertes”.

Responsabilidades:

Gestión comercial y ventas en frío.

Implementar estrategias para apertura, mantenimiento de mercados y retención de clientes en la línea de negocio de Empresa Segura y Áreas Protegidas.

Realizar mantenimiento a través de atención personal, telefónica y correo electrónico con las empresas afiliadas al servicio de Coomeva emergencia médica.

Apertura de nuevos mercados empresariales y potencialmente importantes para Coomeva emergencia médica en negociación de Empresa Segura / área protegida.

Comercializar eventos especiales, traslados de ambulancias tanto básica como medicalizada.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en ventas bancarias, salud, protección y asegurador.

Habilidad para gestionar relaciones con clientes.

Conocimiento en productos financieros, seguros y salud.

Nases busca operadores logísticos con moto – Preventista (Dosquebradas)

Salario: $ 1.423.500

Nases requiere operadores logísticos con moto para desempeñarse como supernumerarios preventistas. La empresa busca personas comprometidas que deseen formar parte de un equipo dinámico, ofreciendo estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento. Si la persona cuenta con experiencia en el manejo de portafolios de productos y disfruta del contacto directo con clientes, esta vacante es una oportunidad ideal.

Responsabilidades:

Visitar al 100% los clientes solicitados.

Ingresar en línea los pedidos y las razones de no compra.

Otras funciones relacionadas con el área.

Requerimientos:

Bachiller académico.

1 año de experiencia en consumo masivo como preventista o vendedor TAT.

Manejo de portafolio de productos.

Asesor(a) de ventas – Bucaramanga (Cueros Vélez)

Salario: A convenir

Cueros Vélez busca asesor(a) de ventas para unirse a su equipo en Bucaramanga. La compañía, líder en el mercado de manufactura del cuero y diseño de modas, reúne a más de 4.500 colaboradores que inspiran estilos de vida soñados. El propósito de este cargo es garantizar una experiencia memorable para el cliente mediante asesoría integral basada en sus necesidades y los productos y servicios de la marca.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en tienda.

Ofrecer productos y servicios según las necesidades del cliente.

Garantizar una experiencia memorable para el cliente.

Mantener el orden y presentación de la tienda.

Perfil buscado:

Bachiller.

Experiencia mínima de 6 meses en asesoría y ventas.

Disponibilidad horaria.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Horarios:

Rotativos de domingo a domingo, en apertura y cierre de tienda (1 día de descanso entre semana).

Beneficios:

Contrato directo con la empresa.

Fondo de empleados.

Descuentos en productos.

Comisiones sin techo según cumplimiento de indicadores.

Plan carrera.

Pagos puntuales.

Estabilidad laboral.

Formador máster en operación comercial

Salario: $ 2.756.711

Variable mensual: $ 482.197

Una compañía del sector busca un formador máster en operación comercial para unirse a su equipo. La persona seleccionada será responsable de definir, diseñar y desplegar estrategias de enseñanza y aprendizaje, enfocándose en habilidades comerciales y de negociación.

Responsabilidades:

Definir estrategias de enseñanza y aprendizaje comercial.

Diseñar programas formativos enfocados en habilidades de ventas y negociación.

Desplegar procesos de capacitación según el modelo de la compañía.

Facilitar sesiones de entrenamiento para grupos de personas.

Evaluar el impacto de las formaciones y ajustar estrategias.

Requerimientos:

Tecnólogo titulado o mínimo seis semestres de carrera profesional.

Dos años de experiencia en procesos comerciales o de negociación.

Experiencia en facilitación o roles de entrenamiento de grupos.

Formador máster en operación comercial – Medellín (Emtelco)

Salario: $ 2.756.711

Variable mensual: $ 482.197

Emtelco se encuentra en búsqueda de un formador máster en operación comercial para Medellín. La persona seleccionada será responsable de definir, diseñar y desplegar estrategias de enseñanza y aprendizaje, enfocándose en habilidades comerciales y de negociación.

Responsabilidades:

Definir estrategias de enseñanza y aprendizaje comercial.

Diseñar programas formativos enfocados en habilidades de ventas y negociación.

Desplegar procesos de capacitación según el modelo de la compañía.

Facilitar sesiones de entrenamiento para grupos de personas.

Evaluar el impacto de las formaciones y ajustar estrategias.

Requerimientos:

Tecnólogo titulado o mínimo seis semestres de carrera profesional.

Dos años de experiencia en procesos comerciales o de negociación.

Experiencia en facilitación o roles de entrenamiento de grupos.