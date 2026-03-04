DiDi abre nuevas vacantes laborales en Colombia

La plataforma de movilidad y servicios digitales DiDi abrió nuevas vacantes laborales en Colombia y publicó convocatorias a través de LinkedIn, donde se pueden consultar las descripciones de los cargos y los requisitos para quienes estén interesados en aplicar.

De acuerdo con las publicaciones disponibles en ese portal profesional, las oportunidades se concentran principalmente en Bogotá, Bucaramanga y Medellín.

Las vacantes abarcan distintos perfiles profesionales vinculados con el funcionamiento de la plataforma tecnológica, principalmente en áreas como análisis de datos, marketing, desarrollo de negocios y operaciones.

Vacantes de análisis de datos y estrategia

Algunas posiciones son de analistas senior o especialistas en datos, que se encargan de estudiar el comportamiento de los usuarios dentro de la plataforma. Entre sus funciones están:

- Analizar datos de usuarios y operaciones.

-Identificar patrones de uso dentro de la aplicación.

-Diseñar estrategias para mejorar la retención de usuarios y el crecimiento del servicio.

También deben trabajar con otros equipos de producto, marketing y estrategia para mejorar decisiones comerciales basadas en datos.

Vacantes de marketing y crecimiento

En cargos como Marketing Analyst o Courier Marketing Analyst, las funciones incluyen:

-Diseñar campañas de marketing para atraer usuarios a la aplicación.

-Medir el rendimiento de campañas y proyectos.

-Establecer indicadores de desempeño (KPIs) para evaluar resultados.

Vacantes de desarrollo de negocios

En puestos comerciales como BD Hunter o Business Development, las tareas se centran en:

-Buscar nuevos clientes o aliados comerciales.

-Realizar reuniones y presentaciones para promover servicios de la plataforma.

-Identificar oportunidades de crecimiento en el mercado.

Estas vacantes operacionales representan una oportunidad de identificar el crecimiento exponencial en el mercado y promover clientes o aliados comerciales; por eso se necesita promover los servicios de la plataforma.

Vacantes de operaciones

Otros cargos están relacionados con la gestión del funcionamiento de la plataforma, por ejemplo:

-Optimizar procesos internos.

-Coordinar proyectos de operaciones en diferentes ciudades.

-Evaluar el desempeño de los servicios y proponer mejoras.

Además de estas posiciones, la empresa también publicó en LinkedIn una convocatoria orientada a personas con discapacidad, con el objetivo de identificar perfiles que puedan integrarse a diferentes áreas de la organización.

Esta iniciativa busca construir un banco de talento que permita considerar candidatos para futuras posiciones dentro de la empresa.

Qué buscan en los candidatos

Las descripciones también mencionan habilidades como:

-Análisis de datos.

-Gestión de proyectos.

-Trabajo con equipos multidisciplinarios.

-Capacidad para tomar decisiones basadas en información.

Las personas interesadas en participar en estos procesos de selección pueden consultar las vacantes disponibles directamente en el perfil de DiDi en LinkedIn, donde se detallan las responsabilidades de cada cargo, el nivel de experiencia requerido y las condiciones específicas de cada convocatoria.