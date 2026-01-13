Cápsula

Marketing de influencia redefine su medición ante el aumento de la inversión en 2026

Las marcas y agencias ajustan sus indicadores para evaluar impacto financiero y no solo interacción digital.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 7:40 p. m.
Marketing de influencia en 2026
Marketing de influencia en 2026 Foto: Adobe Stock

El marketing de influencia se consolida como uno de los ejes de los presupuestos corporativos para 2026. De acuerdo con un estudio de Kolsquare y NewtonX, el 74 % de las marcas y el 80 % de las agencias planean aumentar su inversión en este rubro. Este crecimiento, sin embargo, llega acompañado de una exigencia mayor: medir resultados con criterios financieros y no únicamente con indicadores de visibilidad.

Karen Carreño, CEO de Match Agency, señala que el éxito de las campañas se define por su capacidad de impactar objetivos de negocio dentro de un embudo de ventas en constante ajuste. “El alcance continúa siendo relevante para construir notoriedad, pero la madurez del mercado exige evaluar la coherencia entre el objetivo estratégico, el mensaje, el creador seleccionado y la métrica de retorno”, afirma.

En este contexto, métricas tradicionales como los “me gusta” o los comentarios pierden peso frente a indicadores asociados a la calidad de la atención y a la acción del consumidor. Las agencias priorizan ahora la tasa de visualización (VTR), el tiempo de visualización, el tráfico calificado y el costo por adquisición (CPA), con el fin de medir comportamientos más cercanos a la conversión.

La contribución de los creadores se analiza bajo una lógica de ecosistema, en la que se asignan roles diferenciados según los objetivos de cada campaña. Algunas acciones se orientan al awareness, mientras otras se concentran en la conversión, lo que permite estimar un retorno de la inversión más preciso, con resultados que pueden duplicar o triplicar la visibilidad medible y superar hasta cinco veces la conversión, según la categoría y la madurez digital.

Macroeconomía

Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

Cápsulas

Transporte de carga deberá cumplir nuevos requisitos de registro en el RNDC

Cápsulas

Arriendos y el IPC para 2026: “Cerca del 40 % de los hogares vive en alquiler”; así impacta en el canon

Cápsulas

Inteligencia artificial gana peso en la operación empresarial en Colombia: “La IA dejó de ser un complemento, hoy es un motor estratégico”

Cápsulas

Cuidado personal y productos capilares concentraron el 64 % de las ventas de belleza en Colombia durante 2025

Cápsulas

El empleo en España apunta a 480.000 nuevos puestos en 2026 impulsados por perfiles híbridos y la transición digital

Cápsulas

Propuesta sobre modelo económico plantea un nuevo contrato social y afirma que “la libertad se ejerce, no se mendiga”

Contenido en colaboración

Visión innovadora, la clave del modelo educativo de Esic para formar profesionales del futuro

Mejor Colombia

El modelo de marketing que podría cambiarlo todo en 2025 ya está en Colombia

Noticias Estados Unidos

Inteligencia artificial impacta en el mercado: cambia para siempre la forma en la que se promocionan los productos en EE. UU.

“La precisión en la medición de ventas se apoya hoy en modelos de atribución complejos que combinan enlaces rastreables (links), códigos personalizados y el uso intensivo de first-party data del cliente. El sector ha entendido que el impacto del creador no siempre es inmediato; por ello, se complementa la atribución directa con análisis del impacto total en la decisión de compra a mediano plazo”, afirma la directora.

La inteligencia artificial también incide en la planeación, al permitir análisis predictivos antes del lanzamiento de las campañas. No obstante, persisten fallas en la definición de KPIs, como el uso de métricas uniformes para objetivos distintos. Carreño advierte que ignorar los efectos de largo plazo limita el valor de estas inversiones y reitera que el creador de contenido actúa como un generador de confianza que, medido con criterios adecuados, se refleja en ingresos y lealtad.

Más de Cápsulas

.

Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

Crecimiento economía. Inversión

Marketing de influencia redefine su medición ante el aumento de la inversión en 2026

Liderar la comercialización de productos alimenticios es un acto de equilibrio constante entre lo urgente y lo importante, entre lo técnico y lo humano, entre la presión del mercado y la promesa de calidad.

Transporte de carga deberá cumplir nuevos requisitos de registro en el RNDC

Alquilar casa / arriendo

Arriendos y el IPC para 2026: “Cerca del 40 % de los hogares vive en alquiler”; así impacta en el canon

Mauricio Lince, cofundador y CEO de JumpCube

Inteligencia artificial gana peso en la operación empresarial en Colombia: “La IA dejó de ser un complemento, hoy es un motor estratégico”

Skincare

Cuidado personal y productos capilares concentraron el 64 % de las ventas de belleza en Colombia durante 2025

Aliste su hoja de vida: Kalley tiene vacantes disponibles para asesores de venta

El empleo en España apunta a 480.000 nuevos puestos en 2026 impulsados por perfiles híbridos y la transición digital

Cristian Halaby plantea una propuesta de transformación basada en la autonomía ciudadana

Propuesta sobre modelo económico plantea un nuevo contrato social y afirma que “la libertad se ejerce, no se mendiga”

Burger King Pepe Sierra, norte de Bogotá

Burger King lanza colaboración con Bob Esponja y presenta una hamburguesa cuadrada

En Colombia, este deporte aún no está asociado a una liga, ni a federación. Por su crecimiento, no extrañaría que sea incluido a futuro como deporte olímpico.

PadelTown inaugura nuevo punto en centro comercial de la ciudad

Noticias Destacadas