Llegó antes de lo previsto. El Día del Padre, como se ha promovido ya en Colombia, no se celebrará el 21 de junio, como estaba previsto originalmente, sino el 14 de este mes, debido a una decisión tomada en el sector comercio, para que la jornada no coincida con el día en el que los colombianos deben acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto.

Como es habitual, Fenalco adelantó la encuesta, según la cual, 93 % de los colombianos afirma que celebrará la fecha y un 77 % parece estar satisfecho con el adelanto del Día del Padre, pues, además, será positivo que coincida con la fiesta futbolera más grande del mundo.

En el sondeo realizado por el gremio de comerciantes se evidencia que uno de cada tres encuestados ve con buenos ojos que se tenga como alternativa para regalo de los padres, la camiseta y otros artículos relacionados con el Mundial de Fútbol.

En general, los encuestados afirman que destinarán en promedio unos $200.000, lo que, según los cálculos de Fenalco, implica una duplicación del monto invertido en el año anterior.

Es así como, el sector comercio se mostró esperanzado en que la celebración del Día del Padre será un poderoso motor para el comercio, más aún, si va de la mano con el Mundial.

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De hecho, para ese 14 de junio están planillados en el cronograma 5 partidos, de los 104 que tendrán lugar en toda la temporada de la competencia, en la que participan 48 selecciones de fútbol. Alemania versus Curazao; Costa de Marfil vs. Ecuador; Países Bajos vs. Japón, y Suecia vs. Túnez serán los encuentros deportivos que podrán disfrutar los padres en el día de su celebración.

Comercio en el día del padre Foto: Composición Semana/ Fenalco/ Getty Images

Además de artículos relacionados con el Mundial, los comerciantes tienen la expectativa de vender televisores, productos para las horas de reunión familiar o de amigos en los partidos, como snacks y bebidas. Y ni qué decir de lo que está moviendo el álbum Panini, que hasta genera reuniones masivas en los centros comerciales, para intercambiar las láminas.

Sin embargo, las invitaciones a comer fuera de casa seguirán siendo la opción más elegida por quienes harán regalos en ese día, según dijeron en la encuesta de Fenalco.

Un 23 % de personas regalará ropa y calzado, pero, sin duda, la irrupción en este 2026 será el boom de las camisetas.

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Algunos resultados

Un 60 % de encuestados saldrá a algún lugar con el padre, en familia.

El 16 % preferirá quedarse en casa.

El 11 % de los encuestados gastará menos de $100.000;

El 35 %, entre $100.000 y $200.000

El 30 %, entre $200.000 y $300.000

Un 24 %, más de $300.000.

En suma, las dos celebraciones serán aliadas para las ventas del comercio en junio.