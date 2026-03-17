Fuerte desaceleración en las ventas del comercio en primer bimestre 2026. Negocios están pasando aceite

Lejos de lo que sucedió en diciembre, cuando el comercio tuvo un mayor dinamismo, en los dos primeros meses de 2026 las registradoras están silenciosas, lo que hace que los negocios estén pasando aceite.

Al menos así lo deja ver la encuesta que divulgó el gremio Fenalco, conocida como Bitácora económica, en la que los protagonistas del sector describen una desaceleración en las ventas del comercio.

Los hogares colombianos han estado cautelosos ante la expectativa de lo que pueda venir, teniendo en cuenta que las señales indican que podría encarecerse el costo de vida, debido a una mayor inflación.

Es así como las estadísticas indican que se redujo sustancialmente el crecimiento del uso de las tarjetas de crédito para hacer compras en el bimestre.

Pero aun con la incertidumbre, los colombianos compraron vehículos, motocicletas y financiaron servicios automotrices.

De acuerdo con la Bitácora, los gastos educativos y en salud fueron los que restringieron los presupuestos para adquirir algunas mercancías en el comercio colombiano. En lo que concierne a la salud, la falta de suministro a tiempo de las drogas recetadas por los médicos es parte de lo que está haciendo que muchos pacientes tengan que comprarlas.

Compras con tarjeta de crédito Foto: Getty Images

Menos uso de tarjetas de crédito

Las estadísticas internas de los grandes bancos muestran que en el primer bimestre las compras con tarjetas de crédito desaceleraron en su crecimiento. Entre las categorías de bienes que mostraron un aceptable comportamiento se destacan los vehículos, motocicletas y servicios automotrices en general.

Según la encuesta, el 36 % de los empresarios dijo que sus ventas fueron similares y el 29 % reportó una baja en ventas. Esto se empieza a notar cuando comienzan a cerrar tiendas.

Hubo un 35 % de negocios que dijeron haber tenido aumentos en ventas y el resto se quedó igual, sin crecimientos.

Salario mínimo 2026 empezará a cobrar factura en el empleo, dice estudio de Fenalco. Foto: Fenalco / presentación PPT

Lo que esperan

Lo que viene puede que no sea mejor. Pese a la existencia de temporadas próximas como la de Semana Santa, los comerciantes se lanzan a afirmar que “el crecimiento de las ventas del comercio moderno en el presente año será bastante inferior al registrado el año pasado”. En 2025, según la encuesta de comercio al por menor del Dane, afirmó que la variación fue del 11,7 %.

El problema de la baja inversión se empezará a sentir en la economía, señala el informe Bitácora económica. Principalmente porque, ante el empeoramiento del problema fiscal colombiano, la prima de riesgo país será mayor, y se reflejará directamente en los costos de financiamiento del Gobierno. Es decir, el sector comercio no ve un camino para que mejoren pronto los escenarios.