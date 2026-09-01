CNE descartó irregularidades en la financiación de la campaña de Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico

El senador Iván Cepeda informó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un concepto favorable sobre la financiación de su campaña en la consulta interna del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025, donde terminó como ganador y superó a dos figuras del movimiento de izquierda en la carrera por la Casa de Nariño: Carolina Corcho y Daniel Quintero.

La sala plena del CNE se abstuvo de iniciar una investigación administrativa en su contra y ordenó la terminación definitiva de la actuación, pues se indagó sobre alertas que daban cuenta de posibles inconsistencias en los números, especialmente en los supuestos aportes de Javier Antonio Pérez Páez y la empresa Samat Publicidad S. A. S.

Iván Cepeda y la investigación por presunta financiación irregular de su campaña en 2025: la Procuraduría le pone la lupa al proceso del CNE

De acuerdo con Cepeda, luego de valorar las pruebas, el Consejo Nacional Electoral determinó: “No se encuentra acreditado que Samat Publicidad S. A. S. y Javier Antonio Pérez Páez hubiesen realizado donaciones a la campaña de Iván Cepeda, o que por vía de un crédito se quisiese ocultar la donación”.

El senador del Pacto Histórico relató que los reportes financieros a nombre de Samat Publicidad S. A. S. y Javier Antonio Pérez Páez correspondieron, exclusivamente, a créditos en especie por prestación de servicios publicitarios.

Iván Cepeda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Además, determinó que las operaciones mencionadas son fuentes de financiación autorizadas por el marco normativo vigente. Estos créditos no están sujetos a las restricciones de las donaciones individuales establecidas en el artículo 14 de la ley 996 de 2005 y la sentencia C-1153 de 2005 de la Corte Constitucional”, comunicó Iván Cepeda.

Finalmente, se afirmó que el Consejo Nacional Electoral aclaró que ambos movimientos financieros fueron correctamente reportados ante el alto tribunal y que no existió ninguna infracción al régimen de la financiación de las campañas políticas.

Gustavo Bolívar enciende alarmas por guerra interna en el Pacto y defiende a Petro y a Cepeda: “Desde afuera y desde dentro llueve dinamita”

Para Cepeda, la determinación del CNE demuestra la transparencia de su ejercicio político: “Mi campaña a la consulta dio estricto cumplimiento a las normas sobre financiación privada, pues no se trataba de donaciones, sino de créditos en especie, que fueron correctamente registrados en las notas de contabilidad y en las obligaciones pendientes de pago, y reportados oportunamente a la autoridad electoral”.