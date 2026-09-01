El Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo que ganó relevancia en los cuatro últimos años por las investigaciones que adelantó contra la campaña del expresidente Gustavo Petro, comenzará un nuevo periodo.

“No más el ratón cuidando el queso”: Congresistas de varios partidos radican reforma que cambiaría la elección de magistrados del CNE

Este martes, 1 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella posesionará a los nueve integrantes de ese tribunal electoral que estará conformado por: Juan Carlos Wills (Partido Conservador), Gersel Pérez (Cambio Radical), Antonio Parra (Salvación Nacional), Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Felipe Lemus (Partido de la U), Plinio Alarcón (Mira), Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico), Nubia Stella Martínez (Centro Democrático) y Cielo Rusinque (Pacto Histórico).

La posesión se hará en un acto en Barranquilla. Posteriormente, los magistrados se trasladarán a Bogotá y comenzarán a discutir los temas de relevancia para el tribunal electoral.

La elección del presidente de la corporación será el primer tema que se aborde una vez se reúnan en la Sala Plena que tendrán los nuevos magistrados, luego de que se instalen en cada uno de sus despachos en Bogotá.

Aunque hay nombres que han venido sonando con fuerza como el de Plinio Alarcón, quien sería el favorito para quedarse con ese cargo en el arranque del nuevo tribunal, por ahora no hay nada escrito y se sabe que el petrismo no se quedará quieto y buscará mover las fichas al interior de la entidad, aunque por ahora no cuenta con mayorías.

Alarcón llegó avalado por el partido cristiano pero fue gracias a una alianza con uribismo, la que le ayudó con los votos.

En medio de esa puja, en los últimos días ha habido diálogos entre algunos de los magistrados, especialmente quienes tienen el apoyo de los partidos cercanos a la Casa de Nariño.

En la primera Sala Plena deberán decidir quién es el vicepresidente de la corporación.

Luego de eso, los magistrados empezarán a abordar temas pendientes de relevancia política para el país como la reposición de votos de los candidatos a las pasadas elecciones presidenciales.

Se trata de un tema espinoso, pues ya se reconoció un pago a Claudia López por más de 5.000 millones de pesos a pesar de la baja votación que tuvo que no superó los 225.000 votos y la consulta que hizo con Leonardo Huerta tuvo un pobre resultado.

Los 9 magistrados deberán abordar temas relacionados a personerías jurídicas. Foto: Colprensa

Otro tema que será objeto de estudio por parte de los magistrados es el reconocimiento de algunas personerías jurídicas de cara a lo que serán las elecciones del 2026 como la de Carlos Alonso Lucio, uno de los principales asesores del presidente Abelardo De La Espriella en campaña, quien busca que se sea reconocido el Movimiento Bolivariano. Cabe recordar que el CNE pasado ya le entregó la personería jurídica a Defensores de la Patria.

Asimismo, se deberá estudiar la solicitud de escisión de la Alianza Verde, que sigue dividida y que fue determinante para que el magistrado Gersel Pérez llegara a esa corporación. Allí se deberá estudiar la solicitud que lidera la representante Catherine Juvinao, cercana al proyecto de López y su esposa, la exsenadora Angélica Lozano.

De otro lado, se deberá estudiar el caso del partido La Fuerza de Roy Barreras, que aunque cuenta con personería jurídica no alcanzó el umbral en las pasadas elecciones. Ante eso, Barreras ya ha enviado varias cartas justificando por qué se debería mantener esa calidad.

En medio de todo ese panorama, en las últimas horas fue presentado un proyecto en el Congreso que busca modificar la forma en la que se elige a los magistrados del CNE para que no lleguen con respaldo político sino por concurso de méritos.