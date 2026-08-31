El Gobierno de Abelardo De La Espriella había anunciado que adelantaría el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad. El mandatario encargó esa tarea al exsenador John Milton Rodríguez, quien ha venido trabajando en ese propósito.

Esta es la “olla podrida” que encontró Abelardo De La Espriella en el Ministerio de la Igualdad

En las últimas horas, Rodríguez firmó una resolución por medio de la cual suprimió los cargos del viceministro de la Juventud, el de la Mujer, el de los Pueblos Étnicos y Campesinos, el de Poblaciones y Territorios Excluidos y el de Diversidades.

Según se aclaró en el documento, la supresión de estos cargos se debe hacer de manera inmediata. Asimismo, se indicó que nadie en la entidad podrá iniciar nuevas actividades en el desarrollo de este objeto y que solo se expedirán los contratos necesarios para la liquidación.

“Toda actuación contractual deberá acreditar, de manera expresa y motivada, su necesidad directa para el proceso liquidatorio. La conveniencia, la utilidad institucional o la continuidad de programas no constituyen, por sí solas, fundamento suficiente”, afirmó.

Por otro lado, se aclaró que queda prohibido adelantar procesos de selección o suscribir contratos cuyo objeto corresponda al desarrollo de las funciones misionales de la entidad, la ejecución de programas o proyectos de inversión.

Igualmente, no se podrán tercerizar las actuaciones procesales y quedará prohibida la tercerización de la misionalidad.

“Ninguna actuación contractual podrá tener por efecto que un tercero desarrolle los objetivos misionales que correspondían a la entidad”, dijo.

En el documento se recordó que la Corte Constitucional, mediante una sentencia, declaró inexequible la ley con la que se creó el Ministerio de la Igualdad hasta que finalizara el gobierno de Gustavo Petro y le pidió al Congreso legislar sobre la materia, lo cual no se logró en la pasada legislatura.

El expresidente Gustavo Petro había creado el Ministerio de la Igualdad. Foto: Presidencia

En ese sentido, el Gobierno De La Espriella dispuso la liquidación de esta cartera, la cual se viene adelantando desde que el mandatario posesionó al frente de esa tarea al exsenador Rodríguez.

“Hoy presentamos al señor presidente Abelardo De La Espriella el balance de nuestros primeros ocho días al frente del proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad. Transparencia y rigor desde el primer minuto. Presentaremos los primeros resultados y el estado real del proceso de liquidación. Atentos a los canales oficiales”, afirmó Rodríguez, quien estuvo en la casa presidencial de Barranquilla.

En los últimos días, el liquidador del Ministerio mencionó que se trata de la cartera más grande en la historia del país, con cinco viceministerios, 42 dependencias y una planta de personal de 700 empleados.

“Es el ministerio con la más baja ejecución presupuestal en la historia, totalmente ineficiente y que le falló de manera trascendental a las poblaciones más vulnerables de este país”, expresó.