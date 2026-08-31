Valeria Pérez Jaramillo, paciente con cáncer, agradeció a Abelardo De La Espriella: “Me están realizando todos los exámenes”

Este lunes, 31 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella atendió el llamado de los ciudadanos sobre las dificultades en atención médica, sector que atraviesa una crisis que se agudizó con el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Es el caso de Valeria Pérez Jaramillo, quien padece cáncer. Su historia llamó la atención del mandatario colombiano, quién se pronunció en sus redes sociales y afirmó que escuchó el clamor de la mujer actuando de inmediato.

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“Escuché el clamor de Valeria Pérez Jaramillo en su valiente lucha contra el cáncer y actuamos de inmediato. Gracias a la ministra de Salud, Ana María Vesga, y al equipo especializado de la Clínica Imbanaco en Cali, su caso ya está siendo atendido con la prioridad que merece”, indicó el jefe Estado.

Y agregó en su cuenta de X: “Valeria no está sola. Este Gobierno estará a su lado y el de su familia en esta batalla. Proteger la vida de los colombianos es una prioridad absoluta del Tigre”.

Por su parte, Valeria Pérez Jaramillo, por medio de un video, agradeció al presidente: “Como muchos me conocen, anteriormente hice un video solicitando ayuda para mi tratamiento. El día hasta hoy le doy gracias primeramente a Dios, al señor presidente Abelardo De La Espiella, su señora esposa, a la ministra de Salud, a la doctora Francia Nieto de la SOS y a la veedora de salud, Emma Vélez de Cartago Valle. Les cuento que en estos momentos me encuentro en la clínica Imbanaco de Cali”.

“Acá me están realizando todos los exámenes pertinentes, me van a realizar mis procedimientos y mi debido tratamiento. Gracias a Dios, también agradecerle a la clínica que, con todo su personal, ha sido una estadía muy amena”, indicó la mujer.

Y concluyó: “También para decirle a todas las personas que están pasando, o estamos pasando por esta situación, les mando mis mejores deseos, que no se rindan, que todo es posible no pierdan la fe y no pierdan la esperanza que siempre se nos ilumina el camino y llega pues la solución”.

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“Muchísimas gracias también a todas las personas que me ayudaron pues como a gestionar, a todas las personas que oran por mí, y bueno, han puesto su granito de arena con su oración u otro tipo pues de donación mil gracias, Dios los bendiga”, subrayó.