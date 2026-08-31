“Es como ir a sacar sangre a un anémico”, exclama congresista, al aire, ante la posibilidad de acudir a nuevos impuestos en Colombia

El Gobierno De La Espriella presentó el llamado “presupuesto de la verdad” para 2027 tras advertir que las cuentas heredadas de la administración Petro estaban mal hechas.

Dado que el descuadre es billonario, la pregunta natural es de dónde saldrá el dinero para los diversos proyectos del Gobierno. En El Debate, de SEMANA, el congresista Simón Molina fue consultado por la posibilidad de que exista una nueva reforma tributaria, con nuevos impuestos.

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“Ya el mismo Gobierno dilucidó esa pregunta. No va a haber nuevos impuestos. Por el contrario, se pueden reformular algunos de los actuales. Es que el impuesto al patrimonio, por ejemplo, es un impuesto que ya está en desuso. Aquí empezamos recaudando 2,5 billones y vamos en un billón de pesos, porque los patrimonios huyen. Cuando usted los grava, huyen. Nosotros somos uno de los únicos cuatro países del mundo, ojo pues, cuatro, que gravamos el impuesto al patrimonio”, aseguró.

“Y ahora, en la emergencia económica, el Gobierno anterior decretó un impuesto al patrimonio para las sociedades. ¿Sabe cuánto pagaron ya las empresas por ese impuesto? Casi 5 billones de pesos. Sacárselos al sector privado es como ir a sacar sangre a un anémico. Entonces, lo que sí yo no creo es que debamos desaparecer algunos otros impuestos. Es muy populista decir que desaparezca el cuatro por mil. Eso es muy bueno. Eso hasta de aplauso. Pero eso son 16 billones de pesos. Y le voy a contar, el cuatro por mil no lo pagan los pobres, porque hasta 16 millones de pesos al mes está exento. Entonces, ¿quiénes son los que lo pagan? Pues los que más tienen. El sector financiero paga el 52 % del cuatro por mil”, agregó el congresista.

“Y hay muchos iluminados que ya están proponiendo la desaparición del mismo. Entonces, si bien no creemos más ni aumentemos tarifas, sino que por el contrario disminuyamos, tampoco acabemos con las finanzas del Estado. Pero le voy a decir una cosa, está inventada en el mundo económico; la fórmula es crecer, crecimiento económico. La mejor reforma tributaria es el crecimiento económico. Si hay crecimiento económico, hay riqueza, y si hay riqueza, hay de dónde repartir. Si hay crecimiento económico, hay impuestos. Si hay crecimiento económico, hay desarrollo. Si hay crecimiento económico, hay empleo. Y el crecimiento económico del gobierno Petro fue un crecimiento bonsai. Si quiere, vamos a verlo. En el año 2021 el crecimiento de este país fue el 12,7 %”, aseveró.

“En el año 2022, cuando asumió Petro, en el mes de agosto, íbamos en un crecimiento del 12 % y al final del año terminamos en un crecimiento del 7 %. Pero vaya al 2023: crecimiento de 0,6 %, 0,6 %. Y si quiere vamos al 2024, 1,6 %; 2025, 2,6 %. Son crecimientos mínimos, bonsai, son crecimientos mediante los cuales nunca vamos a generar desarrollo y empresa. El mejor condimento, la mejor fórmula, la mejor inyección, el mejor remedio es el crecimiento económico. Y yo tengo la sensación de que este gobierno, este nuestro gobierno, va a poner a Colombia nuevamente en las sendas del desarrollo. Mire que ya van a explotar nuevamente petróleo. Vamos a buscar gas”, acentuó.

“Vamos a seguir exportando carbón, que por ideología, dizque por la economía extractiva, el Gobierno anterior enterró. El Gobierno anterior tiene un mérito: que el primer producto de exportación de Colombia ya no es el petróleo, sino la cocaína”, sentenció.

Se veía venir. Las cuentas con las que el Gobierno saliente de Gustavo Petro proyectó enfrentar el retador 2027, plasmadas en el presupuesto presentado en julio antes de dejar el poder, no cuadraron. Las proyecciones quedaron mal hechas, según el Gobierno de Abelardo De La Espriella. El vicepresidente José Manuel Restrepo dijo que el manejo de las cuentas por parte de la anterior administración fue una “irresponsabilidad fiscal”. De ahí que, a partir de ahora, se hable de un “presupuesto de la verdad”, que el país tiene, dolorosamente, que conocer. El desajuste es billonario. La gran pregunta es de dónde saldrá la plata.

“La irresponsabilidad fiscal del Gobierno anterior llevó a que no se incluyeran en el presupuesto nacional los gastos de pensiones, de salud ni de los salarios de los funcionarios públicos. Tampoco el componente de costos e intereses de la deuda pública, ni siquiera los recursos que se tenían contemplados para las universidades oficiales o estatales”, dijo el vicepresidente.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó que recibió unas finanzas públicas mucho más deterioradas de lo que esperaba y lo primero que hizo fue sincerarlas. Por eso, la carta financiera para el próximo año ya no será de 575 billones de pesos, sino de 635 billones.