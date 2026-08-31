Advierten en vivo el motivo por el que el gobierno Petro supuestamente “maquilló” cifras en el presupuesto: “Es muy grave”

Una gran polémica se ha desatado en los últimos días por cuenta de las cifras que utilizó el gobierno del expresidente Gustavo Petro para el presupuesto que presentó en julio, las cuales, finalmente, no cuadraron.

De acuerdo con el nuevo Ejecutivo, las proyecciones para 2027 quedaron mal hechas. El vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió que el manejo de las cuentas por parte de la anterior administración fue una “irresponsabilidad fiscal”.

Ante esto, hay una gran pregunta en el aire: ¿se maquillaron los números? Simón Molina, representante a la Cámara por el Partido Creemos, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema. Entre otras cosas, dijo lo que podría haber detrás de estas cuentas mal realizadas.

Exministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Colprensa

“Yo sí digo que con todas estas actuaciones, con los malos manejos que hubo en las finanzas y el tema económico en el gobierno Petro, uno sí ve dolo en los funcionarios que presentaron el presupuesto”, expresó.

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De acuerdo con él, los objetivos de esto fueron “esconder esos malos manejos” y “maquillar las cifras”, con lo que le terminaron presentando al Congreso un documento que no era transparente ni verídico.

El representante insistió en la necesidad de pedirle a la Fiscalía que investigue en profundidad esas actuaciones. “Que revise si no fueron solamente equivocaciones, sino que de verdad se trató de una coordinación criminal para esconder la realidad financiera y económica”, expresó.

Molina calificó esto como algo muy “grave” y por ello reiteró que se deben esclarecer todos los aspectos que hay detrás del presupuesto que presentó la administración Petro.

El expresidente Gustavo Petro. Foto: PRESIDENCIA

Por su parte, Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, aseguró que, tal y como lo ha dicho el Gobierno De La Espriella, es necesario recortar los ministerios para poder tener mucho más dinero.

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Asimismo, cuestionó la cantidad de fondos y patrimonios autónomos que se crearon en los últimos cuatro años. “Esos son nidos de corrupción”, aseveró.

“Y por ahí hay algunos exministros saliendo a defender el presupuesto y a decir que nosotros estamos convirtiendo el déficit fiscal en beneficio para los más ricos. Esa es la narrativa, ese es el discurso ideológico que les había funcionado hasta ahora”, comentó.

El congresista planteó la necesidad que hay, desde su punto de vista, de realizar una “verdadera reforma del Estado” y ponerlo en su “justa proporción”.

Criticó que algunos de los antiguos funcionarios estén diciendo que el presupuesto fue técnicamente elaborado, cuando las cifras hoy en día están diciendo otra cosa.

“¿Técnicamente en qué? Hubo carteras que nunca ejecutaron los recursos que les entregamos en el Congreso de la República a través de los presupuestos. (…) Llegó la hora de la administración transparente y eficiente”, complementó.