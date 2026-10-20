Estos son los puntos clave de la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2027 por 634,9 billones de pesos

El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por 634,9 billones de pesos, luego de que la plenaria de la Cámara de Representantes diera su aval al proyecto, previamente aprobado por el Senado.

Presupuesto para 2027 fue aprobado por $634,9 billones tras más de 12 horas de discusión en el Congreso

La propuesta contempla recursos para atender las obligaciones del Estado en sectores como salud, pensiones, educación, energía, seguridad e inversión pública, además de incorporar ajustes para cubrir necesidades de financiación que no estaban plenamente contempladas en el proyecto inicial.

📌 Congreso de la República aprueba Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones. https://t.co/2QTAFxNrIg — MinHacienda (@MinHacienda) October 20, 2026

Uno de los principales cambios se concentró en el sector salud, que recibirá 3 billones de pesos adicionales a los 2 billones que ya estaban incluidos en la propuesta. De esta manera, el presupuesto contempla un total de 5 billones de pesos destinados a atender las necesidades financieras del sector y enfrentar la crisis que atraviesa.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, destacó que esta fue la modificación más significativa realizada durante la jornada de aprobación del presupuesto.

MinHacienda agradeció a la Cámara de Representantes por aprobar el presupuesto de 2027: “Es el primer paso para corregir el rumbo”

Otro de los sectores que tendrá ajustes importantes es el de Trabajo. Dentro de su asignación se incorporaron 6,5 billones de pesos adicionales para cumplir con las obligaciones pensionales del Estado.

En total, este sector contará con 66,9 billones de pesos, recursos que también respaldarán programas de protección social, formación para el empleo, productividad y emprendimiento, a través de entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

En materia educativa, el Gobierno reconoció una brecha de aproximadamente 700.000 millones de pesos para atender las necesidades de funcionamiento de las universidades públicas.

La inclusión de estos recursos responde a obligaciones que no estaban plenamente contempladas en el proyecto presentado inicialmente al Congreso y busca atender los requerimientos financieros de las instituciones de educación superior públicas.

El presupuesto también contempla recursos para el sector energético, especialmente para financiar los subsidios de energía eléctrica y gas.

Para este propósito se adicionaron 3 billones de pesos, destinados a cubrir apoyos para el servicio de gas por red, el gas licuado de petróleo (GLP) y el transporte de combustibles líquidos en zonas de frontera. Estos recursos buscan respaldar la financiación de los subsidios previstos para la próxima vigencia fiscal.

En el componente de combustibles, se incluyó una apropiación específica de 9,6 billones de pesos para cubrir obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Según el Ministerio de Hacienda, estos compromisos no contaban con una asignación presupuestal explícita en el proyecto inicial, por lo que fueron incorporados dentro de los ajustes realizados durante el trámite legislativo.

La seguridad del país es otro de los componentes de mayor peso en el presupuesto aprobado. Para este propósito se destinarán 82,8 billones de pesos, dirigidos a respaldar el funcionamiento de la Fuerza Pública y fortalecer las capacidades de investigación y lucha contra el delito.

De esa suma, 74,9 billones de pesos corresponden al sector Defensa y Policía, que comprende los recursos para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación contará con 7,8 billones de pesos, incluidos 100.000 millones de pesos adicionales para fortalecer su capacidad organizacional y operativa.

En contraste, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá una reducción presupuestal de 181.400 millones de pesos. El ajuste está compuesto por un recorte inicial de 170.000 millones de pesos y una disminución adicional de 11.400 millones de pesos, cuyos recursos fueron trasladados al Ministerio de Defensa.

De acuerdo con la cartera de Hacienda, esta modificación no afectará el funcionamiento de la entidad ni el cumplimiento de sus funciones misionales.

La discusión y votación del Presupuesto General de la Nación para 2027 en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes fue citada para las 9:00 a.m. del lunes 19 de octubre de 2026 Foto: Cámara de Representantes

En cuanto a la inversión pública, el presupuesto aprobado contempla 94,8 billones de pesos, lo que representa un incremento de 7,9 billones de pesos frente a lo aprobado en el primer debate. Este aumento se logró mediante una redistribución de los recursos disponibles, sin modificar el monto total del Presupuesto General de la Nación.

Con la aprobación del PGN para 2027, el Gobierno tendrá que ejecutar los recursos de acuerdo con las prioridades establecidas y responder a los compromisos financieros incorporados durante el trámite legislativo.

El presupuesto busca garantizar la financiación de sectores esenciales y atender obligaciones que requerían recursos adicionales, en un escenario en el que la distribución y ejecución del gasto público serán determinantes para cumplir las metas planteadas para el próximo año.