Extraña jugada de Pasto vs. Alianza le está dando la vuelta al mundo: “Juguemos en el bosque”

Deportivo Pasto perdió en condición de local contra Alianza FC (0-1) y quedó al borde de la eliminación en la Liga BetPlay. El conjunto volcánico marcha en la última casilla del campeonato con 9 puntos, aunque todavía tiene seis partidos por delante (18 puntos posibles).

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Más allá del resultado, Pasto fue tendencia en redes sociales por una extraña jugada que protagonizaron sus jugadores en el cobro de un tiro de esquina.

Sobre el minuto 53 del partido, los defensores Fainer Torijano y Nicolás Gil se tomaron de las manos junto a cuatro compañeros más y empezaron a dar vueltas dentro del área mientras el ejecutor acomodaba la pelota en el córner.

Jotas Mantilla, narrador designado por Win Sports, disfrutó del momento y le puso su toque al relato de dicha acción. “Juguemos en el bosque, a ver si el lobo está. ¿Lobo estás?“, cantó en la transmisión oficial.

La estrategia del Deportivo Pasto no salió como esperaban, pues la pelota pasó de largo y los posibles cabeceadores se quedaron con las ganas de rematar.

Lo que si lograron fue darle la vuelta al mundo. Usuarios de redes sociales y medios internacionales compartieron la curiosa jugada generando miles de interacciones en Instagram, TikTok, Facebook y X.

Dos cambios de técnico, crisis y eliminación inminente

El conjunto volcánico está atravesando una situación crítica en la Liga BetPlay. Este semestre ya cambió dos veces de director técnico y aún así no levanta cabeza.

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La derrota contra Alianza los dejó prácticamente eliminados de los cuadrangulares, a menos que suceda un ‘milagro’ en las seis fechas que faltan por disputar.

Su balance en este campeonato es de dos victorias, tres empates y ocho derrotas para un total de 9 puntos de 39 posibles. El jueves enfrentan a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, donde podrían convertirse en el primer eliminado matemáticamente.

Diego Merino, técnico recientemente designado por el Pasto, dio sus sensaciones después de haber hecho el debut en condición de local. “Tengo que hacer un análisis más global del partido. Evidentemente tristes por el resultado, teníamos la ilusión de sacar un resultado positivo”, dijo.

“Nos enfrentamos a un equipo que defiende bien, era difícil hacer daño a esa línea de cinco. No es sencillo, pero teníamos el control. Tuvimos muchas situaciones a borde de área que quizás ahí en la última decisión o acierto en la última acción nos ha privado de tener situaciones con más claridad”, analizó.

El gol de Alianza provino de un error del arquero Geovanni Banguera, que salió mal y dejó el rebote libre para que Israel Alba anotara sobre los 39 minutos. Después de eso se hizo imposible para el Pasto remontar y quedaron con las manos vacías en el Estadio Libertad.