Este viernes, 9 de octubre de 2026, Deportivo Pasto anunció la salida de René Rosero como su entrenador. A su vez, quien fuera un experimentado goleador, Wilson Morelo, también deja de ser el asistente.

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Sube la lista de técnicos despedidos en la Liga BetPlay 2026-II: hay inquietante dato detrás

“El Club Profesional Deportivo Pasto informa a medios de comunicación, aficionados y a la opinión pública que René Rosero, director técnico, y Wilson Morelo, asistente técnico, no continuarán ejerciendo sus funciones en el cuerpo técnico del equipo profesional masculino”, informó el club.

Añadió: “Ambos profesionales permanecerán vinculados a la institución y continuarán aportando su experiencia y conocimiento en otras áreas deportivas del club, de acuerdo con las disposiciones institucionales correspondientes”.

🔴🔵🟡 El Deportivo Pasto expresa su agradecimiento a René Rosero y Wilson Morelo por su trabajo, profesionalismo y aporte al equipo profesional masculino. Su compromiso con nuestra institución hace parte de una historia que continúa construyéndose con pasión y sentido de pertenencia. — Deportivo Pasto (@DeporPasto) October 9, 2026

Rosero y Morelo dejan al Deportivo Pasto en la casilla 18 de la tabla de posiciones en la Liga BetPlay. Se trata de una campaña bastante criticada para el equipo volcánico en este cierre de 2026.

Además, Deportivo Pasto ya no compite en la Copa BetPlay, pues fue eliminado en la ronda de octavos de final por Deportivo Independiente Medellín.

Tan solo en el pasado mes de agosto, Pasto anunció la salida de Jonathan Risueño del cargo de entrenador. En menos de dos meses, ahora se queda sin Rosero en el puesto.

Así las cosas, aumenta el preocupante dato de técnicos despedidos o apartados de su cargo en la Liga BetPlay 2026-II. Solo seis equipos conservan a sus entrenadores del primer semestre.

En una sola semana, dos técnicos fueron despedidos en la competencia liguera. El pasado lunes, 5 de septiembre, Deportivo Pereira anunció la salida de Arturo Reyes, lo que engrosó aún más la lista.

Así va la lista de los técnicos que han salido en plena Liga BetPlay 2026-II: