Casas de cambio: precio para la compra y venta del dólar en Colombia durante el martes 20 de octubre

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

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Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y la venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio hoy, 20 de octubre de 2026

El precio del dólar en las casas de cambio de Colombia presenta diferencias según la ciudad, el establecimiento y el momento de la operación. Este martes 20 de octubre de 2026, la tasa representativa del mercado (TRM) se ubica en $ 3.156,32 por dólar.

Las cotizaciones de las casas de cambio no son iguales a la TRM, ya que cada establecimiento fija sus propios precios de compra y venta. Por eso, comparar las tarifas antes de cambiar divisas puede ayudar a obtener una mejor tasa.

Precio del dólar por ciudad

Estas son las cotizaciones de referencia publicadas para las principales ciudades colombianas. Los datos son orientativos y algunas tarifas de venta no están disponibles en el reporte consultado. No constituyen una confirmación de los precios en tiempo real de cada establecimiento.

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $ 3.175 $ 3.255 80 Cali $ 3.100 $ 3.265 165 Cartagena $ 3.150 $ 3.380 230 Cúcuta $ 3.210 $ 3.260 50 Medellín $ 3.079 $ 3.193 114 Pereira $ 3.170 $ 3.250 80

El spread corresponde a la diferencia entre el precio al que una casa de cambio compra dólares y el precio al que los vende.

Según esta referencia, Cúcuta presenta el precio de compra más alto, con $ 3.210 por dólar, mientras que Medellín registra el precio de venta más bajo, con $ 3.193.

En cuanto a la diferencia entre compra y venta, Cartagena tiene el spread más amplio, de $ 230 por dólar. Cúcuta presenta la menor diferencia, con $ 50.

Estas cifras sirven como orientación para comparar el mercado, pero no garantizan que una persona encuentre exactamente esos precios al momento de realizar una operación.

TRM del dólar en Colombia hoy, 20 de octubre de 2026

La tasa representativa del mercado vigente este martes es de $ 3.156,32 por dólar. El lunes 19 de octubre, la TRM fue de $ 3.174,67, por lo que la referencia actual registra una disminución de $ 18,35, equivalente al 0,58 %.

La TRM es un indicador de referencia del mercado cambiario y no corresponde necesariamente al precio que ofrecen las casas de cambio a sus clientes. Para conocer la tasa oficial, se recomienda consultar la información de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Precio del dólar por casa de cambio en Bogotá

En Bogotá, las tarifas pueden cambiar de un establecimiento a otro, incluso dentro de la misma ciudad. Para comparar las opciones disponibles, es importante distinguir entre el precio de compra —lo que recibe una persona cuando vende sus dólares— y el precio de venta —lo que paga cuando compra dólares—.