Las exportaciones de café colombiano enfrentan un escenario de menor rentabilidad por cuenta de la revaluación del peso, el aumento de los costos operativos y la moderación de los precios internacionales. Este panorama, conocido como ‘efecto tijera’, se refleja en la caída de un 13,8 % de las ventas externas del grano entre enero y septiembre de 2026, frente al mismo periodo del año anterior.

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De acuerdo con cifras recopiladas por la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport), durante los primeros nueve meses del año se exportaron 8,45 millones de sacos de 60 kilogramos, frente a los 9,80 millones registrados en igual lapso de 2025.

Frente a esta situación, Gustavo Gómez Montero, presidente ejecutivo de Asoexport, explicó que “es un tema complejo que hemos enfrentado los exportadores este año, no solo de café. Uno habla con todos los agroexportadores y la situación es muy similar. Y es por dos efectos: uno, por supuesto, la tasa de cambio, porque la revaluación del peso genera una caída en los ingresos; y, dos, recordemos que venimos también de un año en el que aumentaron los costos”.

Gustavo Gómez, presidente de Asoexport. Foto: Asoexport

El dirigente gremial señaló que el año pasado las exportaciones de café sumaron 13,14 millones de sacos, por un valor de $20,58 billones, con una tasa de cambio promedio de $4.052,71. Si esos ingresos se hubieran calculado con una tasa de $3.503,06, promedio observado a lo largo de 2026, habrían alcanzado $17,79 billones, una diferencia cercana a $2,8 billones.

A esta presión se suma el comportamiento de los precios internacionales. Mientras en el segundo semestre de 2025 el contrato C del café en la Bolsa de Nueva York superó los 400 centavos de dólar por libra, en septiembre de 2026 cerró alrededor de los 290 centavos. La combinación de menores cotizaciones y un dólar más bajo también redujo el precio interno por carga, aunque la calidad del café colombiano continúa respaldando una prima en los mercados internacionales.

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Pese al retroceso acumulado, septiembre mostró una recuperación mensual. Las exportaciones llegaron a 1,17 millones de sacos, un crecimiento de un 9 % frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, durante el año cafetero comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, los despachos totalizaron 11,68 millones de sacos, un 11 % menos que en el periodo anterior.

El panorama del sector y las estrategias para recuperar su competitividad estarán entre los temas de la 90 Cumbre Cafetera, programada para el 5 y 6 de noviembre en Cartagena, con participación de representantes del Gobierno y de la industria.