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Fedecafeteros reporta que más de 8.000 caficultores tienen sus casas afectadas tras el terremoto en Colombia: lanzaron campaña

De las viviendas afectadas, 709 presentan daños totales y 6.902 daños parciales, según el reporte preliminar del gremio.

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Redacción Semana
19 de agosto de 2026 a las 9:21 a. m.
8.070 caficultores reportaron daños en sus viviendas tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
8.070 caficultores reportaron daños en sus viviendas tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Foto: Getty Images/iStockphoto

La Federación Nacional de Cafeteros lanzó hace algunas horas una campaña que busca ayudar a los distintos caficultores del país, que se vieron fuertemente afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó miles de viviendas afectadas y desplomadas, además de 300 víctimas mortales en todo el país.

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La Federación aseguró que son 8.070 caficultores los que han reportado daños en sus viviendas. Tras estos reportes se realizó un mapa de calor creado por la Federación, con el que se cruzaron las fallas geológicas. Este se basó en el sistema geológico de los Estados Unidos y la ubicación de las familias cafeteras, determinando el polígono de mayor afectación en las zonas de caficultores.

Si bien la Federación de Cafeteros publica un precio de referencia para la carga de café, muchos cultivadores no pueden vender a ese nivel por problemas con las cooperativas.
La Federación Nacional de Cafeteros puso en marcha la campaña internacional “Súmate a la Causa” para apoyar a los productores afectados por el sismo. Foto: juan carlos sierra-semana

El gremio detalló que tras este reporte se dio inicio a la campaña internacional Súmate a la Causa, una iniciativa que busca movilizar la solidaridad mundial y nacional frente a los cafeteros colombianos afectados por el sismo.

Donaciones de los grupos económicos.
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Además reportaron que se han venido contactando cafeteros mediante visitas, vía telefónica, puntos de atención y mensajes directos en seis (6) departamentos productores de café: Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia y Chocó, lo que han permitido obtener la primera información preliminar.

Donaciones de los grupos económicos.
El terremoto también golpeó la infraestructura cafetera: 4.713 beneficiaderos reportaron daños, 707 de ellos de manera total. Foto: Montaje Semana

“Con una totalidad de 10.460 caficultores contactados al cierre de las últimas horas, se ha encontrado que 8.070 cafeteros tienen sus viviendas afectadas, de las cuales 709 reportan daño total, 6.902 daño parcial y de las otras 459 viviendas se está revisando su estructura”, precisó el gremio.

La infraestructura productiva también fue afectada por el sismo, pues se reportan daños en 4.713 beneficiaderos de los cuales 707 tienen daño total, 3.740 daño parcial.

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La emergencia se concentra en seis departamentos cafeteros: Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia y Chocó. Foto: Cristiam Cubillos

Es importante entender que un beneficiadero es el sitio en donde los caficultores realizan el proceso industrial y artesanal del café para transformar la cereza de café recién cosechada en el grano verde seco listo para ser tostado.