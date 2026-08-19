Fedecafeteros reporta que más de 8.000 caficultores tienen sus casas afectadas tras el terremoto en Colombia: lanzaron campaña

La Federación Nacional de Cafeteros lanzó hace algunas horas una campaña que busca ayudar a los distintos caficultores del país, que se vieron fuertemente afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó miles de viviendas afectadas y desplomadas, además de 300 víctimas mortales en todo el país.

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La Federación aseguró que son 8.070 caficultores los que han reportado daños en sus viviendas. Tras estos reportes se realizó un mapa de calor creado por la Federación, con el que se cruzaron las fallas geológicas. Este se basó en el sistema geológico de los Estados Unidos y la ubicación de las familias cafeteras, determinando el polígono de mayor afectación en las zonas de caficultores.

La Federación Nacional de Cafeteros puso en marcha la campaña internacional “Súmate a la Causa” para apoyar a los productores afectados por el sismo. Foto: juan carlos sierra-semana

El gremio detalló que tras este reporte se dio inicio a la campaña internacional Súmate a la Causa, una iniciativa que busca movilizar la solidaridad mundial y nacional frente a los cafeteros colombianos afectados por el sismo.

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Además reportaron que se han venido contactando cafeteros mediante visitas, vía telefónica, puntos de atención y mensajes directos en seis (6) departamentos productores de café: Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia y Chocó, lo que han permitido obtener la primera información preliminar.

El terremoto también golpeó la infraestructura cafetera: 4.713 beneficiaderos reportaron daños, 707 de ellos de manera total. Foto: Montaje Semana

“Con una totalidad de 10.460 caficultores contactados al cierre de las últimas horas, se ha encontrado que 8.070 cafeteros tienen sus viviendas afectadas, de las cuales 709 reportan daño total, 6.902 daño parcial y de las otras 459 viviendas se está revisando su estructura”, precisó el gremio.

La infraestructura productiva también fue afectada por el sismo, pues se reportan daños en 4.713 beneficiaderos de los cuales 707 tienen daño total, 3.740 daño parcial.

La emergencia se concentra en seis departamentos cafeteros: Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia y Chocó. Foto: Cristiam Cubillos

Es importante entender que un beneficiadero es el sitio en donde los caficultores realizan el proceso industrial y artesanal del café para transformar la cereza de café recién cosechada en el grano verde seco listo para ser tostado.