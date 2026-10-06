Terremoto reabre alerta por pólizas de seguros desactualizadas y coberturas insuficientes

El terremoto que afectó recientemente al país volvió a dejar en evidencia uno de los principales problemas que enfrentan las empresas al momento de asegurar sus activos: la falta de actualización de los valores asegurados y de los cálculos sobre las pérdidas que podrían sufrir si su operación se detiene.

Silvia Elena Rodríguez Angulo, vicepresidenta comercial de Gallagher en Colombia, aseguró que esta es una de las fallas que con mayor frecuencia encuentra esta firma corredora de seguros entre sus clientes. Según explicó, algunas compañías renuevan sus pólizas de manera automática sin revisar si durante el último año compraron maquinaria, ampliaron plantas, modificaron su producción o incorporaron nuevos activos.

Aseguradoras aceleran pagos por el terremoto: han desembolsado $571.010 millones

“Lo que buscamos es que realmente se tome el tiempo y se haga la revisión del valor asegurado como es”, señaló Rodríguez. La actualización no necesariamente implica aumentar la cobertura: también puede ocurrir que determinados equipos hayan perdido valor por depreciación u obsolescencia y que la empresa esté pagando una prima por encima de sus necesidades.

El problema se hace más evidente después de una catástrofe. Tras el terremoto, Gallagher activó un esquema de atención permanente para acompañar las reclamaciones de clientes que iban desde mipymes y propietarios de viviendas hasta grandes compañías. El equipo de indemnizaciones pasó a operar bajo un esquema 24/7, según la ejecutiva.

Silvia Elena Rodríguez Angulo, vicepresidente comercial de Gallagher. Foto: Gallagher

La emergencia también provocó consultas de empresas que no sufrieron daños, pero decidieron revisar sus coberturas. Rodríguez explicó que el corredor evalúa, entre otros elementos, los activos asegurados, los cambios de la operación y la cobertura de lucro cesante, con el objetivo de evitar que esas revisiones se hagan cuando el siniestro ya ocurrió.

Precisamente, el lucro cesante es otro de los puntos en los que Gallagher encuentra dificultades. Esta cobertura busca compensar determinadas pérdidas económicas derivadas de la interrupción de la actividad después de un daño material. Su cálculo requiere proyectar costos y recursos que una empresa deberá seguir pagando mientras recupera su operación, por lo que resulta más complejo que simplemente establecer el valor de una máquina o un inmueble.

Copropiedades afectadas por el terremoto tendrán nuevas opciones para financiar reparaciones

Rodríguez también señaló deficiencias en los protocolos internos para enfrentar emergencias. En algunas organizaciones, los planes de continuidad y manejo de crisis son conocidos únicamente por un grupo reducido, cuando los trabajadores deberían saber cómo actuar frente a eventos como terremotos, incendios o explosiones. También deben estar definidos los responsables de tomar decisiones, las cadenas de llamadas y los voceros autorizados.

La ejecutiva destacó, además, el aumento de la demanda por seguros de salud durante los últimos años. A su juicio, los problemas del sistema de salud llevaron al mercado a desarrollar productos dirigidos a segmentos que anteriormente tenían menos posibilidades de contratar coberturas privadas. Varias empresas también incorporaron estos seguros dentro de los beneficios para sus empleados.

La demanda por seguros ha crecido tanto entre empresas como entre personas. Foto: istock

Gallagher opera en Colombia desde 2014, inicialmente en corretaje de reaseguros. En 2015 abrió su operación de seguros y posteriormente amplió sus actividades hacia consultoría y gestión de riesgos. La compañía trabaja en seguros generales, salud, vida, riesgos laborales y otras líneas.

Rodríguez afirmó que la operación colombiana mantiene tasas de crecimiento de dos dígitos. Además, Bogotá alberga un centro de servicios que atiende operaciones de varios países del continente. Actualmente, allí emplean a más de 300 personas y proyectan llegar a unas 500 hacia finales del próximo año.