No haga esto durante la caída de Microsoft: expertos advierten a SEMANA el riesgo que corren los usuarios

La interrupción de varios servicios de Microsoft generó dificultades para millones de usuarios que intentaron acceder a herramientas como Outlook, Teams y Microsoft 365. Aunque se ha señalado que algunas de estas plataformas ya no presentan afectaciones, todavía hay personas que reportan problemas puntuales para utilizar sus cuentas.

Imagen de referencia sobre fallas en Microsoft Outlook. Foto: Getty Images

En medio de esta coyuntura, los problemas de acceso también pueden convertirse en una oportunidad para los ciberdelincuentes. Los delincuentes podrían aprovechar la incertidumbre de quienes buscan recuperar sus servicios para enviar mensajes fraudulentos, hacerse pasar por personal de soporte y conseguir contraseñas o información privada.

Ante este escenario, Manuel Rodríguez, gerente de Ingeniería de Seguridad en NOLA de Check Point Software, multinacional en el ámbito de ciberseguridad, y Ángel Salazar, gerente de Ingeniería de Canales en América Latina de la misma compañía, explicaron a SEMANA cuáles son los riesgos y qué deben evitar los usuarios.

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Los mensajes que podrían llegar para robar contraseñas

Rodríguez aclaró que una interrupción tecnológica no significa necesariamente que se haya producido un ataque informático. Sin embargo, explicó que la confusión generada por las fallas puede ser aprovechada para suplantar a la compañía o a los equipos de tecnología de las empresas.

“Los ciberdelincuentes pueden aprovechar ese momento para hacerse pasar por Microsoft, por ejemplo, o por el área de tecnología de una empresa y enviar correos falsos o mensajes falsos de soporte de recuperación”, advirtió.

Correos y mensajes que prometen recuperar cuentas podrían esconder intentos de robo de contraseñas. Foto: NurPhoto via Getty Images

Según el experto, los engaños podrían incluir solicitudes para validar nuevamente una contraseña o realizar modificaciones en una cuenta. Una de las señales para desconfiar es la presión para actuar inmediatamente. Al respecto, señaló que “una señal de alerta muy importante en estos casos es la urgencia, decir que se tiene que hacer en menos de tal tiempo o que debe hacerse muy rápido”.

Ángel Salazar también explicó que los mensajes pueden llegar por diferentes medios y utilizar supuestas soluciones para recuperar el acceso. Entre los ejemplos, mencionó solicitudes como “su cuenta necesita ser reactivada” o “debe validar sus credenciales”. Además, pidió prestar atención a peticiones inusuales sobre cambios de cuentas bancarias o autorización de pagos.

La medida de seguridad que no debe desactivar

Uno de los principales llamados de los especialistas es no modificar las herramientas de protección para intentar solucionar los problemas de acceso. Rodríguez fue enfático al respecto: “Lo más importante en este caso es no convertir un problema de disponibilidad en un problema de seguridad”.

Esto implica mantener activa la autenticación multifactor, que solicita una segunda comprobación de identidad además de la contraseña. También recomendó confirmar por otro medio cualquier petición relacionada con cambios de claves, recuperación de cuentas o modificaciones de accesos.

La autenticación multifactor debe permanecer activa, incluso cuando hay problemas para ingresar a Microsoft. Foto: Getty Images

Salazar respaldó esta recomendación y advirtió: “No debemos desactivar la autenticación multifactor ni utilizar cuentas personales o mecanismos no autorizados como alternativa”.

El experto agregó que cualquier solicitud sensible debe verificarse mediante un segundo canal conocido, diferente del correo, enlace o número desde el que llegó el mensaje.

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¿Qué hacer si ya entregó sus datos?

Quienes hayan abierto un enlace sospechoso o compartido sus credenciales deben actuar rápidamente. Rodríguez recomendó “asumir inmediatamente que esas credenciales pueden estar comprometidas” e informar al equipo de seguridad de la empresa.

También aconsejó cambiar la contraseña desde el portal legítimo, revisar los accesos recientes y comprobar que no existan modificaciones desconocidas en los permisos o mecanismos de autenticación.

Salazar añadió que, si una sesión pudo quedar comprometida, el equipo de seguridad debe tomar medidas para contener el incidente y revisar lo ocurrido.

Finalmente, ambos especialistas insistieron en que las empresas deben contar con planes de continuidad, canales alternativos de comunicación y mecanismos de acceso de emergencia para evitar que una falla tecnológica termine convirtiéndose en un problema mayor.