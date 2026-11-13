Microsoft explicó por qué no ha solucionado por completo la caída de sus servicios y qué pasará con los correos represados

Varias horas después de que comenzara la falla de Microsoft, que dejó a millones de usuarios sin acceso a sus servicios, la compañía se pronunció sobre el estado de la interrupción y las medidas que está implementando para restablecer el funcionamiento de sus plataformas.

¿Qué está pasando con Microsoft? La falla mundial que mantiene fuera de servicio a sus plataformas

Aunque en países como Colombia algunas herramientas ya comienzan a estar disponibles nuevamente, en otras regiones todavía se registran problemas e intermitencias. Esto se debe a que, según explicó la empresa, las labores de recuperación se están desarrollando de manera gradual y por etapas.

“Estamos viendo un progreso continuo en la recuperación en las regiones afectadas, con mejoras más amplias en Norteamérica, avances sostenidos en gran parte de Europa y señales alentadoras de recuperación en Asia Pacífico”, señaló Microsoft.

Uno de los principales avances se ha registrado en el acceso a los buzones de correo y en el procesamiento de los mensajes que quedaron represados durante la interrupción. De acuerdo con el comunicado, las colas de correos pendientes se han reducido considerablemente y están cerca de alcanzar sus niveles habituales.

Este progreso representa un paso importante hacia la normalización de los servicios. Sin embargo, Microsoft advirtió que algunas personas todavía podrían experimentar dificultades para ingresar a sus cuentas o demoras en la recepción y el envío de mensajes mientras se completan los trabajos de recuperación.

Por ahora, los esfuerzos de la compañía están enfocados en estabilizar la infraestructura afectada, restablecer los sistemas que todavía presentan inconvenientes y reducir los retrasos acumulados. Además, se están implementando medidas adicionales para ampliar la capacidad de los servidores y comprobar que los servicios funcionen de manera consistente en los diferentes métodos de conexión.

Imagen de referencia sobre fallas en Microsoft Outlook. Foto: Getty Images

En cuanto a las causas de la interrupción, la compañía descartó que se tratara de un ataque informático. Según las explicaciones entregadas, el problema estuvo relacionado con una falla en su infraestructura, luego de que varios servidores dejaran de funcionar al no superar determinados controles internos.

Esta situación terminó afectando el acceso a diferentes herramientas de Microsoft, entre ellas Outlook, su servicio de correo electrónico; Teams, utilizado para reuniones virtuales, y Copilot, su asistente de inteligencia artificial.

Imagen de referencia sobre fallas en Microsoft Outlook. Foto: Getty Images

Aunque la recuperación avanza en distintas regiones, la compañía continúa monitoreando sus sistemas para solucionar los problemas que persisten y conseguir que sus plataformas vuelvan a operar con normalidad.

Como parte de las medidas adoptadas para evitar la pérdida de los mensajes que quedaron pendientes durante la interrupción, la empresa amplió a 48 horas el tiempo de espera de los correos electrónicos. Esta medida busca conservar los mensajes mientras se procesan las colas de envío y se gestiona la acumulación de trabajo generada por la falla.