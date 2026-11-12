Ni el internet ni el celular: Microsoft 365, Outlook y Teams sufren fallas y miles de usuarios reportan interrupciones

Una caída sorprende a los usuarios durante la tarde de este jueves, 12 de noviembre. Reportan fallas en herramientas esenciales de Microsoft, como Outlook, Teams y Microsoft 365.

De acuerdo con Downdetector, plataforma que monitorea en tiempo real el funcionamiento de distintos servicios digitales a partir de los reportes de la comunidad, los problemas comenzaron hacia las 12:30 del mediodía y alcanzaron su punto más alto a la 1:12 p. m.

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Aunque los reportes comenzaron a disminuir cerca de las 3:00 p. m., algunos usuarios siguen señalando dificultades para ingresar a las plataformas y utilizar sus herramientas.

¿Qué fallas reportaron los usuarios de Microsoft?

Los registros de Downdetector muestran tres categorías principales de inconvenientes durante la interrupción. Según los datos compartidos por la plataforma, el 34 % de los reportes estuvo relacionado con problemas en el sitio web, mientras que el 29 % correspondió a dificultades en la aplicación y el 25 % a inconvenientes para iniciar sesión.

Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades registraron reportes de problemas en los servicios de Microsoft. Foto: Downdetector

Entre los comentarios publicados por los usuarios en redes sociales y en la plataforma de monitoreo se encuentran quejas por la imposibilidad de acceder a los buzones de correo electrónico y problemas para cargar las páginas de los aplicativos.

Estas dificultades afectaron el acceso a herramientas que forman parte de las actividades cotidianas de millones de personas, especialmente en entornos laborales y educativos.

Las ciudades de Colombia donde se reportaron problemas

El mapa de calor publicado por Downdetector muestra reportes de fallas en diferentes zonas del territorio colombiano. Entre los puntos con mayor intensidad aparecen Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

También se identifican concentraciones de intensidad media en el Eje Cafetero, particularmente en los alrededores de Manizales, Pereira y Armenia, así como en Cartagena, Tunja, Sogamoso y Pasto.

El mapa de Downdetector muestra quejas por interrupciones en varias regiones de Colombia. Foto: Downdetector

Otros reportes aparecen en diferentes sectores de la región Caribe, los Llanos Orientales y el sur del país, incluidos puntos cercanos a Montería, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta, Villavicencio, San José del Guaviare, Cúcuta, Neiva y Popayán.

La distribución de estos registros muestra que las quejas no estuvieron concentradas en una sola ciudad. Sin embargo, el mapa representa la ubicación de los reportes recibidos por Downdetector y no necesariamente confirma que todos los usuarios de esas regiones hayan experimentado la interrupción.