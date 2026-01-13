Microsoft permite hacer compras directamente desde su IA: así funciona

Microsoft ha comenzado a implementar una nueva opción en la aplicación de Copilot que permitirá realizar compras directamente desde las conversaciones con el ‘chatbot’, ofreciendo recomendaciones de productos a través de Copilot Checkout.

La compañía ya anunció en noviembre del pasado año una nueva experiencia de compras online optimizada con Copilot en Edge, en la que el ‘chatbot’ se convierte en un asistente de compras personal con herramientas de comparación de precios, información de productos, reembolso e historial de precios.

Ahora, Microsoft continúa avanzando en la misma línea y ha comenzado a lanzar una nueva opción de Copilot Checkout en la aplicación de Copilot, que permitirá realizar compras a través de las conversaciones con el propio ‘chatbot’ impulsado por inteligencia artificial (IA).

Es decir, al pedir información sobre un producto al asistente en una conversación, este podrá responder con opciones de compra de productos relacionados con la solicitud, directamente dentro de la conversación, sin necesidad de trasladarse a una página externa u aplicación.

La compañía anunció en noviembre del pasado año una nueva experiencia de compras ‘online’. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Así lo ha trasladado la compañía en un comunicado, en el que ha explicado que, antes de ofrecer una recomendación de un producto, compara varias opciones y hace preguntas adicionales al usuario para tener en cuenta sus necesidades.

Una vez el asistente hace una recomendación de un producto, los usuarios deberán pulsar en el botón de ‘Detalles’ para obtener más información y la opción de ‘Comprar’. Tras ello, se abrirá una pantalla de pago dentro de la propia aplicación donde se deberá introducir la información de envío y los datos de pago para finalizar la compra.

Para ofrecer esta opción, Microsoft ha detallado que se ha unido con socios como PayPal, Shopify y Stripe, aunque también ha adelantado que se sumarán más minoristas a lo largo de este mes. Asimismo, comercios como Etsy están disponibles desde el lanzamiento. No obstante, se trata de una opción que, por el momento, se ha comenzado a implementar en Estados Unidos.

Igualmente, serán los comerciantes los que deberán solicitar participar en Copilot Checkout para que sus productos aparezcan en las conversaciones de Copilot con esta función, a través de PayPal o Stripe. “Con Copilot Checkout, usted sigue siendo el comerciante registrado. Es dueño de la transacción, de los datos del cliente y de la relación”, ha aclarado la compañía.

*Con información de Europa Press