Satya Nadella, CEO de Microsoft, revela por qué 2026 será el punto de quiebre para la inteligencia artificial

Satya Nadella asegura que la IA entra en una fase de aplicación real y práctica.

David Alejandro Rojas García

8 de enero de 2026, 1:09 a. m.
El CEO de Microsoft dice que 2026 será clave para distinguir entre apariencia y sustancia en la IA.
El CEO de Microsoft dice que 2026 será clave para distinguir entre apariencia y sustancia en la IA. Foto: Bloomberg via Getty Images

Mientras la mayoría de los debates sobre inteligencia artificial (IA) siguen divididos entre promesas y riesgos, Satya Nadella, CEO de Microsoft, pone el foco en algo distinto: el impacto real de esta tecnología en la vida cotidiana y en el trabajo de las personas.

Según Nadella, ya no basta con generar imágenes o textos sorprendentes; la verdadera pregunta es cómo la IA puede mejorar nuestras decisiones y capacidades.

De la fascinación al uso concreto

El ejecutivo destacó que la IA ha dejado atrás su etapa inicial de descubrimiento y curiosidad para entrar en un periodo de aplicación práctica.

“Hemos superado la fase inicial de descubrimiento y estamos entrando en una fase de difusión generalizada. Empezamos a distinguir entre «espectáculo» y «sustancia»”, señaló. Para Nadella, el desafío no es medir el poder de un modelo, sino cómo las personas lo utilizan para alcanzar objetivos reales.

La IA deja de ser curiosidad tecnológica y entra en una fase donde su utilidad concreta marca la diferencia, según Nadella.
Nadella asegura que el verdadero reto no es el poder de los modelos, sino cómo se aplican en la vida real. Foto: Getty Images

El CEO explicó que ahora se trata de pensar en la IA como un soporte que amplifica nuestras habilidades, no como un reemplazo. Este enfoque obliga a replantear la manera en que diseñamos productos y servicios, y a construir sistemas que no solo sean sofisticados, sino útiles y seguros.

Windows refuerza su seguridad y se prepara para decirle adiós a RC4, uno de sus cifrados más antiguos

Construir sistemas con propósito

Según Nadella, la verdadera transformación llega al pasar de modelos aislados a estructuras integradas que combinen múltiples capacidades, gestionen la memoria y respeten derechos.

“Para que la IA tenga la aprobación social, debe tener un impacto real en la evaluación del mundo. Las decisiones que tomemos sobre dónde aplicamos nuestros escasos recursos energéticos, informáticos y de talento serán importantes. Este es el problema sociotécnico sobre el que necesitamos construir consenso”, comentó Nadella.

Nadella advierte que la IA solo ganará legitimidad si produce beneficios reales y está bien regulada.
Satya Nadella destaca que el éxito de la IA depende de cómo se usen energía, talento y tecnología en la práctica. Foto: Getty Images

Esta fase señala el CEO que requiere decisiones conscientes sobre dónde invertir recursos tecnológicos, energéticos y humanos, de modo que la IA genere beneficios reales para la sociedad y el planeta.

Nadella enfatiza que la tecnología debe potenciar a las personas, no reemplazarlas.

La escasez hídrica ya tiene cifras claras que muestran una tendencia preocupante.

La clave no estuvo en la suerte, sino en anticiparse a un evento global.

Así funciona la RAM virtual en celulares.

Una vasija encontrada a comienzos del siglo XX guardaba más que restos humanos.

Por qué un almacenamiento saturado provoca bloqueos y cierres inesperados

La ubicación del televisor en el hogar determina su funcionamiento y durabilidad

La foto que Ian Weber publicó, sobre la captura de Nicolás Maduro, y que él mismo confirmó que la hizo con IA

Un estudio mide por primera vez la masa y densidad de cuatro planetas "recién nacidos" en el sistema V1298 Tau.

Con motivo de sus 30 años, Bandai Namco inauguró una exposición en Tokio que recorre la historia y transformación del juguete.

