Satya Nadella, CEO de Microsoft, revela por qué 2026 será el punto de quiebre para la inteligencia artificial

Mientras la mayoría de los debates sobre inteligencia artificial (IA) siguen divididos entre promesas y riesgos, Satya Nadella, CEO de Microsoft, pone el foco en algo distinto: el impacto real de esta tecnología en la vida cotidiana y en el trabajo de las personas.

Según Nadella, ya no basta con generar imágenes o textos sorprendentes; la verdadera pregunta es cómo la IA puede mejorar nuestras decisiones y capacidades.

De la fascinación al uso concreto

El ejecutivo destacó que la IA ha dejado atrás su etapa inicial de descubrimiento y curiosidad para entrar en un periodo de aplicación práctica.

“Hemos superado la fase inicial de descubrimiento y estamos entrando en una fase de difusión generalizada. Empezamos a distinguir entre «espectáculo» y «sustancia»”, señaló. Para Nadella, el desafío no es medir el poder de un modelo, sino cómo las personas lo utilizan para alcanzar objetivos reales.

Nadella asegura que el verdadero reto no es el poder de los modelos, sino cómo se aplican en la vida real. Foto: Getty Images

El CEO explicó que ahora se trata de pensar en la IA como un soporte que amplifica nuestras habilidades, no como un reemplazo. Este enfoque obliga a replantear la manera en que diseñamos productos y servicios, y a construir sistemas que no solo sean sofisticados, sino útiles y seguros.

Construir sistemas con propósito

Según Nadella, la verdadera transformación llega al pasar de modelos aislados a estructuras integradas que combinen múltiples capacidades, gestionen la memoria y respeten derechos.

“Para que la IA tenga la aprobación social, debe tener un impacto real en la evaluación del mundo. Las decisiones que tomemos sobre dónde aplicamos nuestros escasos recursos energéticos, informáticos y de talento serán importantes. Este es el problema sociotécnico sobre el que necesitamos construir consenso”, comentó Nadella.

Satya Nadella destaca que el éxito de la IA depende de cómo se usen energía, talento y tecnología en la práctica. Foto: Getty Images

Esta fase señala el CEO que requiere decisiones conscientes sobre dónde invertir recursos tecnológicos, energéticos y humanos, de modo que la IA genere beneficios reales para la sociedad y el planeta.