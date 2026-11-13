Microsoft no logra recuperarse de la caída mundial de sus servicios: qué se sabe de la falla que afectó a 74 países

El pasado 12 de noviembre, miles de usuarios en diferentes partes del mundo se vieron afectados por una interrupción en los servicios de Microsoft, que dificultó las actividades laborales y el acceso a varias herramientas de la compañía. Según explicó la empresa, el problema se habría originado por una sobrecarga en su infraestructura tecnológica.

“Hemos determinado que la carga elevada no se debe a un aumento del tráfico, sino a que varios servidores no están disponibles de forma inesperada, lo que sobrecarga la infraestructura restante”, detalló.

Microsoft lanzó una advertencia por una vulnerabilidad en Outlook que puede exponer información de sus usuarios

La falla afectó a Outlook, Teams, Copilot y otros productos de Microsoft 365 en 74 países y territorios, incluidos varios organismos gubernamentales.

En medio de la preocupación por los recientes ciberataques masivos, Microsoft descartó, por el momento, tener indicios de actividad maliciosa detrás de la interrupción. La compañía señaló que sus equipos trabajan para recuperar la estabilidad de los servidores y normalizar el funcionamiento de las plataformas.

Aunque ha implementado diferentes ajustes para solucionar el inconveniente, reconoció que las primeras medidas no produjeron los resultados esperados. Por esta razón, todavía no ha establecido una fecha para completar la recuperación de todos sus servicios.

Hasta el momento, la empresa ha identificado una recuperación parcial en algunas de las regiones donde aplicó las soluciones. Sin embargo, la mejora aún no se mantiene de forma estable, por lo que continúa trabajando en distintos frentes para restablecer el acceso y garantizar el funcionamiento de sus herramientas lo antes posible.

Microsoft rinde actualización sobre el estado de sus servicios. Foto: Microsoft

“Es posible que los usuarios no puedan conectarse a varios servicios de Microsoft 365″, señalan.

Así las cosas, aún se evidencian dificultades para ingresar al correo electrónico, demoras en la recepción de mensajes y fallos al cargar algunas aplicaciones. También se han reportado inconvenientes con reuniones, tareas, archivos y otras herramientas de colaboración, según informó la compañía.

Microsoft señaló que ha registrado avances en la recuperación del servicio en Europa y Norteamérica, mientras que Japón mantiene un funcionamiento relativamente estable. Pese a ello, algunas personas continúan experimentando interrupciones intermitentes.

El Modo Agente en Excel y Word ya está disponible para usuarios de Microsoft 365 Copilot. Foto: Getty Images

Por ahora, los esfuerzos de la empresa se concentran en restablecer la normalidad y reducir los retrasos en la entrega de correos electrónicos.

La situación también ha generado reacciones entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos se han tomado la interrupción con humor, otros han expresado su preocupación por las consecuencias en sus jornadas laborales, especialmente porque buena parte de sus actividades depende de estas herramientas.