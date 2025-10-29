Microsoft sufre una caída que afecta a varios de sus servicios: estas son las fallas reportadas

En la tarde de este miércoles, 29 de octubre, Microsoft, uno de los líderes tecnológicos más importantes del mundo, presenta fallas que han afectado a varios de sus servicios, entre ellos Microsoft Azure, una plataforma de servicios en la nube ampliamente utilizada por empresas y usuarios a nivel global.

De acuerdo con la información publicada en su cuenta oficial de X, la compañía afirmó: “Estamos investigando un problema que afecta a los servicios de Azure Front Door. Los clientes podrían experimentar fallos intermitentes en las solicitudes o latencia. En breve se publicarán actualizaciones“.

We’re investigating an issue impacting several Azure services. Customers may experience issues when accessing services. Updates are provided via the Azure status: https://t.co/GIfq5mC5Eb — Azure Support (@AzureSupport) October 29, 2025

Por su parte, el portal Downdetector, que brinda información en tiempo real sobre el estado de las plataformas según los reportes de los usuarios, también muestra una caída en el servicio desde hace ya algunas horas. Esta herramienta ha registrado un aumento significativo en los reportes relacionados con los servicios de Microsoft.

En ese sentido, la compañía proporcionó un enlace oficial en el que los usuarios pueden consultar cuál es el estado actual del servicio, con el fin de mantener informada a su comunidad y permitir que sepan en qué momento volverá a funcionar con normalidad.

Microsoft Azure presenta fallas en su servicio este 29 de octubre. | Foto: Tomada de Downdetector

Según lo que se puede observar allí, los problemas de conectividad se deben a “un cambio de configuración involuntario” que fue la causante de la caída global que afectó a varios usuarios.

“Los clientes y los servicios de Microsoft que utilizan Azure Front Door (AFD) podrían haber experimentado latencias, tiempos de espera y errores. Hemos confirmado que un cambio de configuración involuntario fue la causa de este problema”, afirman.

De acuerdo con la información más reciente, la compañía espera completar la recuperación total en las próximas cuatro horas, hacia las 23:20 UTC del 29 de octubre de 2025, y anunció que se emitirá una nueva actualización sobre el progreso en dos horas, o antes si es necesario.