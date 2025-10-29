Suscribirse

Tecnología

Windows 11 tendrá una herramienta para detectar los fallos que causan reinicios y la temida ‘pantalla azul’

La tecnológica estadounidense pretende ayudar a mejorar la fiabilidad del sistema de PC cuando sufra algún error crítico.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
29 de octubre de 2025, 2:08 p. m.
Windows 11 prueba el diagnóstico proactivo de la memoria para informar sobre fallos de reinicio inesperados.
Windows 11 prueba el diagnóstico proactivo de la memoria para informar sobre fallos de reinicio inesperados. | Foto: Europa Press

Microsoft ha comenzado a probar una herramienta de diagnóstico proactivo de la memoria en Windows 11, que realizará un análisis del sistema operativo tras un reinicio inesperado e informará a los usuarios sobre los problemas identificados, además de ayudar a prevenir futuros fallos relacionados.

La tecnológica estadounidense pretende ayudar a mejorar la fiabilidad del sistema de los PC cuando estos sufran algún error crítico o experimenten una comprobación de errores que provoque un inicio inesperado, como ocurre con la pantalla azul de la muerte.

Se examinan las razones detrás de este fallo y el tiempo que puede durar el bloqueo del ordenador.
El error conocido como 'pantalla azul de la muerte' en Windows ocurre cuando el sistema operativo enfrenta un problema crítico. | Foto: Getty Images

Para ello, Microsoft ha comenzado a probar una función de diagnóstico proactivo de la memoria, que se basa en una opción capaz de realizar un análisis rápido de memoria tras el reinicio inesperado, de cara a detectar los posibles problemas que lo hayan ocasionado, informar sobre ellos y prevenir próximos fallos.

Así lo ha detallado la compañía en un comunicado en su blog de Windows Insider, donde ha indicado que esta función de diagnóstico se mostrará a los usuarios en forma de notificación al iniciar sesión, en la que recomendará activar estos análisis rápidos de memoria.

Contexto: Antes de decirle adiós al Windows 10, revise si su PC cumple con los requisitos para actualizarlo a Windows 11

En caso de que los usuarios decidan ejecutar la función, el sistema programará un análisis de diagnóstico proactivo de la memoria de Windows durante el próximo reinicio. Este análisis tendrá una duración máxima de unos cinco minutos de media y, tras ello, continuará con el inicio de Windows.

De esta forma, si durante el análisis se detecta y soluciona un problema de memoria, el sistema mostrará una notificación informativa sobre dicho fallo después del reinicio, como ha aclarado la compañía. Asimismo, ayudará a prevenir el error ante posibles futuros problemas.

Windows 11 presenta fallos de conexión 'Localhost' y la desconexión de periféricos en WinRe.
Windows 11 presenta fallos de conexión 'Localhost' y la desconexión de periféricos en WinRe. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La compañía ha agregado esta nueva opción de comprobación de errores en la última actualización de Windows 11 Insider, compilación 26220.6982, de manera que los usuarios inscritos puedan comenzar a probarla antes de lanzarla oficialmente.

No obstante, debe tenerse en cuenta que esta herramienta no está disponible para dispositivos ARM64, sistemas con protección de administrador o BitLocker sin arranque seguro.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Seguro Social anuncia importante aumento para 2026, este sería el nuevo valor

2. Aparece misterioso video de Daniel Sancho, asesino del colombiano Edwin Arrieta, mientras está en la cárcel

3. “Vamos a ver”: Gustavo Petro retó a los bancos ante posible cierre de sus cuentas tras ser incluido en la lista Clinton

4. Donald Trump hace historia: Corea del Sur le entrega la Gran Orden Mugunghwa, su máxima distinción nacional

5. Petro habla del M-19 y la toma del Palacio de Justicia: “Recibieron disparos de quienes estaban al frente”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MicrosoftHerramientas Fallos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.