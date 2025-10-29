Microsoft ha comenzado a probar una herramienta de diagnóstico proactivo de la memoria en Windows 11, que realizará un análisis del sistema operativo tras un reinicio inesperado e informará a los usuarios sobre los problemas identificados, además de ayudar a prevenir futuros fallos relacionados.

La tecnológica estadounidense pretende ayudar a mejorar la fiabilidad del sistema de los PC cuando estos sufran algún error crítico o experimenten una comprobación de errores que provoque un inicio inesperado, como ocurre con la pantalla azul de la muerte.

El error conocido como 'pantalla azul de la muerte' en Windows ocurre cuando el sistema operativo enfrenta un problema crítico. | Foto: Getty Images

Para ello, Microsoft ha comenzado a probar una función de diagnóstico proactivo de la memoria, que se basa en una opción capaz de realizar un análisis rápido de memoria tras el reinicio inesperado, de cara a detectar los posibles problemas que lo hayan ocasionado, informar sobre ellos y prevenir próximos fallos.

Así lo ha detallado la compañía en un comunicado en su blog de Windows Insider, donde ha indicado que esta función de diagnóstico se mostrará a los usuarios en forma de notificación al iniciar sesión, en la que recomendará activar estos análisis rápidos de memoria.

En caso de que los usuarios decidan ejecutar la función, el sistema programará un análisis de diagnóstico proactivo de la memoria de Windows durante el próximo reinicio. Este análisis tendrá una duración máxima de unos cinco minutos de media y, tras ello, continuará con el inicio de Windows.

De esta forma, si durante el análisis se detecta y soluciona un problema de memoria, el sistema mostrará una notificación informativa sobre dicho fallo después del reinicio, como ha aclarado la compañía. Asimismo, ayudará a prevenir el error ante posibles futuros problemas.

Windows 11 presenta fallos de conexión 'Localhost' y la desconexión de periféricos en WinRe. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La compañía ha agregado esta nueva opción de comprobación de errores en la última actualización de Windows 11 Insider, compilación 26220.6982, de manera que los usuarios inscritos puedan comenzar a probarla antes de lanzarla oficialmente.

No obstante, debe tenerse en cuenta que esta herramienta no está disponible para dispositivos ARM64, sistemas con protección de administrador o BitLocker sin arranque seguro.