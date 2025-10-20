Microsoft advirtió sobre algunos errores identificados en Windows 11 a causa de su última actualización, con fallos de acceso a la conexión de sitios web alojados en Localhost y conexiones IIS, así como la desconexión de periféricos como el teclado o el ratón en el entorno de recuperación de Windows (WinRE).

La compañía lanzó la última versión de sistema operativo Windows 11 de octubre (KB5066835) el pasado martes 14, que ya está disponible para todos los dispositivos con las versiones 25H2 y 24H2 que cumplan los requisitos y que tengan activada la opción ‘Obtener las últimas actualizaciones cuando estén disponibles’.

Uno de los fallos identificados provoca que el ratón y el teclado USB dejen de funcionar en el entorno de recuperación de Windows. | Foto: Getty Images

Sin embargo, Microsoft confirmó ahora una serie de fallos registrados en esta última actualización que pueden afectar de forma crítica a la experiencia de los usuarios, tal y como lo compartió en su página de actualizaciones de Problemas conocidos de Windows 11.

Uno de los fallos identificados provoca que el ratón y el teclado USB dejen de funcionar en el entorno de recuperación de Windows. Se trata de un problema relevante, ya que impide la navegación por las opciones del menú de recuperación WinRE, dificultando salir de este entorno.

No obstante, tanto el teclado como el ratón continúan funcionando con normalidad en el sistema operativo Windows. Asimismo, la compañía detalló que está trabajando para lanzar una solución que resuelva este problema “en los próximos días”.

Por otra parte, Microsoft también ha informado de un error que posibilita que los sitios web de IIS (Internet Information Services) no carguen. Esto es el conjunto de archivos y configuraciones que se utilizan para publicar contenido web en un servidor que utiliza IIS.

Microsoft está trabajando para publicar una solución a este problema en una futura actualización de Windows. | Foto: Getty Images

En este caso, el problema se basa en que las aplicaciones del servidor que dependen de HTTP.sys pueden enfrentar problemas con las conexiones entrantes. Como resultado, los sitios web IIS no pueden cargar y muestran una notificación de Restablecimiento de conexión - error (ERR_CONNECTION_RESET) o algún mensaje similar. También afecta a los sitios web alojados en http://localhost/.

Aunque Microsoft está trabajando para publicar una solución a este problema en una futura actualización de Windows, ya se puede mitigar mediante la reversión de problemas conocidos (KIR), de manera que se resuelve automáticamente para la mayoría de usuarios domésticos y dispositivos empresariales no administrados.