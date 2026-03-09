Su televisor necesita esta configuración ahora mismo para evitar errores de carga o interrupciones que afectan la experiencia

Los televisores inteligentes se han convertido en uno de los dispositivos tecnológicos más utilizados en el hogar. Más allá de servir únicamente para ver canales tradicionales, hoy permiten acceder a plataformas de streaming, navegar por internet, instalar aplicaciones e incluso conectar otros dispositivos del hogar.

Sin embargo, para que todas estas funciones operen correctamente, es fundamental mantener actualizado el software del televisor. Aunque muchas personas pasan por alto este proceso, hacerlo puede marcar una gran diferencia en el rendimiento, la seguridad y la vida útil del equipo.

Al igual que ocurre con los celulares o los computadores, estos equipos funcionan con un sistema operativo que se actualiza periódicamente. Estas actualizaciones suelen incluir mejoras en el funcionamiento del sistema, además de correcciones de errores que pueden provocar fallos en las aplicaciones, lentitud en los menús o problemas al reproducir contenido.

Al igual que ocurre con los celulares y los computadores, los televisores inteligentes funcionan mediante un sistema operativo. Foto: Getty Images

Entre las principales ventajas de actualizar el software del televisor se encuentran:

Acceder a nuevas funciones y mejoras del sistema.

Corregir errores o fallos detectados en versiones anteriores.

Optimizar el rendimiento de aplicaciones y plataformas de streaming.

Mejorar la compatibilidad con otros dispositivos y servicios.

Por estas razones, los fabricantes recomiendan revisar periódicamente si existen actualizaciones disponibles.

De acuerdo con Sony, antes de iniciar el proceso es importante tener en cuenta algunas indicaciones para evitar fallos durante la instalación del firmware:

Leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de comenzar.

No apagar el televisor ni desconectarlo de la corriente mientras se realiza la actualización.

No presionar botones del control remoto, salvo los que indiquen las instrucciones.

Detener cualquier grabación que esté en curso antes de iniciar el proceso.

Para actualizar el software, el televisor debe estar conectado a internet. Cuando el equipo está en línea, puede buscar e instalar automáticamente las versiones más recientes del sistema.

Una de las funciones principales de las actualizaciones de software es corregir errores detectados en versiones anteriores. Foto: Getty Images

No obstante, si el dispositivo no tiene conexión a internet, también existe la opción de realizar la actualización de forma manual. En ese caso, se puede descargar el archivo de actualización desde un PC, guardarlo en una memoria USB y luego conectarla al televisor para instalar el nuevo firmware.

Dependiendo del modelo, algunos televisores también pueden recibir actualizaciones a través de transmisiones de señal.