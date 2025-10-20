En la mañana de hoy lunes, una caída de gran escala en la estructura de la nube de Amazon Web Service, AWS, generó interrupciones masivas en web y aplicaciones de todo el mundo,

Aunque ta la mayoría de los servicios se está recuperando, se han presentado incidencias y cortes en redes sociales, plataformas de juego online, sistemas informáticos, páginas webs y aplicaciones.

¿Qué se sabe hasta el momento?

De acuerdo al medio Business Insider, al parecer el incidente inició en uno de sus centros de datos de EE. UU.

Esto provocó errores e interrupciones en múltiples servicios de AWS, lo que a su vez impactó en plataformas como redes sociales, finanzas, videojuegos y telecomunicaciones.

“Estamos investigando el aumento en las tasas de error y en las latencias de múltiples servicios de AWS”, explica la compañía de Amazon en su web. La empresa informó que aún están trabajando para lograr una resolución completa del servicio tras la caída que afectó a webs y aplicaciones en varias partes del mundo.

Actualmente, aunque se ha venido restableciendo el sistema, la empresa continúa investigando la situación que causó el caos informático.

🇺🇸‼️ | ÚLTIMA HORA — Cientos de aplicaciones y servicios web quedaron fuera de línea esta mañana tras una interrupción masiva en Amazon Cloud Services (AWS), afectando plataformas clave a nivel global. pic.twitter.com/C7uhpitd5t — UHN Plus (@UHN_Plus) October 20, 2025

¿Qué empresas resultaron afectadas?

Algunas de las compañías y servicios que reportaron interrupciones por el fallo de AWS; fueron las siguientes, de acuerdo a lo reportado en varios medios The Guardian y Hindustan Times:

Snapchat — La aplicación sufrió problemas de conexión a nivel mundial al depender de los servicios de AWS.

Robinhood Markets. Su plataforma de trading reportó que “un proveedor de terceros (AWS) está experimentando una interrupción” y la mención del fallo se vinculó directamente.

reportó que “un proveedor de terceros (AWS) está experimentando una interrupción” y la mención del fallo se vinculó directamente. Coinbase. El intercambio de criptomonedas señaló que sus servicios estaban afectados por la interrupción del proveedor de nube.

Fortnite. El popular videojuego fue uno de los servicios mencionados que dejaron de funcionar correctamente durante el fallo.

Signal. La aplicación de mensajería también confirmó que fue impactada por la interrupción en la infraestructura de AWS.

Lloyds Bank (Reino Unido). En el Reino Unido, algunas instituciones bancarias como Lloyds Bank reportaron interrupciones vinculadas al fallo de AWS.

Incluso el motor de inteligencia artificial Perplexity tenía dificultades para funcionar, así como el asistente virtual Alexa o la plataforma de televisión (ambos de Amazon), o juegos tan populares como Fortnite o Clash Royale.

La interrupción registrada en AWS no solo provocó la caída de decenas de servicios populares, sino que expuso de forma clara el grado de concentración existente en la nube.

Muchas empresas confían en un mismo proveedor y en una misma región para sostener sus operaciones digitales.

Así lo advirtió Angelique Medina, experta de Cisco Systems Inc., en un artículo en Platform Executive: “AWS también parece tener servicios críticos agrupados en su región US-EAST-1, donde muchos de sus puntos de dependencia se han ubicado históricamente”.